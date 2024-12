Un noto leaker, Ice Universe, avrebbe diffuso la notizia che Samsung sta sviluppando una funzionalità chiamata “Audio Eraser”. Questa funzione, che è molto simile alla funzione “Gomma Magica Audio” dei Google Pixel, dovrebbe eliminare i suoni di sottofondo presenti nei video.

Per il leaker la nuova funzionalità verrà introdotta nella prossima versione di One UI 7, l’interfaccia personalizzata di Samsung basata su Android 15. Ancora non si sa se la funzionalità sarà pronta per il prossimo mese, quando è previsto lancio della serie Galaxy S25. Però, molto probabilmente verrà rilasciata su molteplici device, incluse i vecchi modelli.

“Audio Eraser” potrebbe rappresentare un ulteriore arricchimento per la suite Galaxy AI di Samsung, che già include funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, come il miglioramento della qualità delle immagini e la rimozione di oggetti dalle foto. Poiché alcune di queste funzioni si appoggiano a tecnologie sviluppate da Google, è plausibile che anche questa nuova funzione sia frutto di una collaborazione con il colosso di Mountain View.

La nuova funzione sarà all’altezza di “Gomma Magica Audio”?

L’introduzione della funzione “Gomma Magica Audio” con la serie Pixel 8, ha riscosso un notevole successo grazie alla sua capacità di rimuovere i rumori indesiderati. Rimane da verificare se “Audio Eraser” arriverà al livello di precisione o se offrirà caratteristiche innovative, come la separazione delle voci, già disponibile nella versione aggiornata sui Pixel 9.

L’integrazione di funzionalità come questa dimostrano quanto l’intelligenza artificiale stia diventando centrale nel settore degli smartphone. Grazie a queste tecnologie, i device mobili offrono esperienze sempre più intuitive e personalizzate, semplificando le attività degli utenti e ampliando le opportunità creative. Attendiamo, dunque, maggiori dettagli da Samsung per comprendere appieno le potenzialità di questa nuova funzione, sperando che possa essere a tutti gli effetti rivoluzionaria, cambiando drasticamente le carte in tavola, anche nel settore mobile, e non solo degfli elettrodomestici in generale.