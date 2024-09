A settembre 2024 è stata presentata la quarta generazione della BMW X3, con un design completamente rinnovato e una carrozzeria leggermente più grande. Denominata internamente con la sigla G45, rispetto al modello precedente, è più lunga e più larga, e offre un bagagliaio più spazioso.

Andiamo ad esaminare brevemente le sue dimensioni, ricordando che i principali concorrenti includono modelli come l’Audi Q5 e la Mercedes GLC, entrambi aggiornati di recente.

BMW X3 2024, le dimensioni del nuovo SUV tedesco

Il nuovo SUV tedesco misura 4,76 metri di lunghezza, 1,92 metri di larghezza e 1,66 metri di altezza, con un passo generoso di 2,87 metri: misure simili a quelle di un’auto elettrica media. Rispetto alla vecchia generazione, la lunghezza è aumentata di 3,4 cm, mentre la larghezza è cresciuta di 2,9 cm.

Abitabilità e capacità del bagagliaio

Essendo un SUV di segmento D premium, lo spazio interno è abbondante, garantendo un ottimo confort anche per i passeggeri dei sedili posteriori. A rendere eccellente l’X3 in termini di abitabilità è anche il tetto panoramico in vetro (disponibile come optional), che si estende fino alla parte posteriore.

Parlando del bagagliaio, la nuova X3 offre una capacità aumentata di 20 litri rispetto al modello precedente. Dunque il volume è di 570 litri nelle versioni mild hybrid e 460 litri nelle versioni plug-in hybrid, entrambe in configurazione a 5 posti. Sdraiando i sedili posteriori, la capacità sale a 1.700 litri per le mild hybrid e a 1.600 litri per le plug-in hybrid.

Concorrenti dirette della BMW X3 2024

La principale concorrenza della nuova BMW X3 comprende le storiche concorrenti tedesche come l’Audi Q5 e la Mercedes GLC, ma anche altri SUV come l’Alfa Romeo Stelvio, la Jaguar F-Pace e la Volvo XC60, tutti con dimensioni e capacità di carico piuttosto simili.

Qui sotto trovate una tabella delle dimensioni della concorrenza