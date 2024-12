Arriva un momento storico per gli appassionati di gaming con l’annuncio di una saga storica che ha preso parte in questo settore. Parliamo di The Witcher 4, annunciato da pochissimo subisce già alcune critiche.

Le accuse arrivano subito per delle scelte riguardanti la storia del gioco che porta con sei dei cambiamenti.

The Witcher 4, ci sono dei cambiamenti?

A quanto pare la scelta di Ciri come protagonista sembra non essere apprezzata, come protagonista ufficiale di The Witcher 4. Questa situazione sembra essere particolarmente strana visto il suo ruolo fondamentale e apprezzato nei romanzi di Andrzej Sapkowski.

La scelta caduta su Ciri come personaggio principale marca un cambiamento davvero importante, soprattutto contando un’intera trilogia che si basa su Geralt. Personaggio davvero stimato e apprezzato che prenderà parte comunque a The Witcher 4.

Le critiche però non si sono soffermate solo alla scelta del protagonista, infatti sono molte anche le accuse su altri aspetti. Iniziando con il trailer, Ciri è stata attaccata e criticata per il suo aspetto estetico, paragonando il termine “imbruttita” alle sue espressioni, continuando il tutto con commenti sessisti e transfobici.

Fatto sta che alcuni della community gaming, continuano con i vari commenti dal dubbio gusto e pieni di ignoranza. Alla lunga lista dei videogiochi che stanno subendo un duro periodo di critica, The Witcher 4 è solo un nome aggiunto a quest’ultima. Ad esempio la nuova IP di Naughty Dog sta riscontando alcune critiche per l’aspetto del protagonista. Situazione che ha trovato Naughty Dog a chiudere la sezione commenti del proprio canale Youtube.

Sicuramento è possibile che le varie e assurde critiche proseguiranno fino al lancio di The Witcher 4. L’unica cosa che si può sperare è che la qualità del titolo sarà così elevata da poter evitare e sfatare tutte le critiche che stanno attualmente spopolando ed invadendo l’intero mondo del gaming.