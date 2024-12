Apple MacBook Pro fa segnare un nuovo livello di sconto su Amazon con la promozione che porta l’utente a spendere circa 600 euro in meno rispetto al suo listino originario, una perfetta occasione per avere accesso ad uno dei migliori notebook in circolazione, riuscendo allo stesso tempo a risparmiare più di quanto si sarebbe mai pensato.

Il prodotto di cui vi parliamo è stato lanciato sul mercato nel corso del 2023, la sua caratteristica distintiva è rappresentata dalla presenza del processore Apple M3 Max, una CPU con 14-core e 30-core di GPU, che vanno ad alimentare un ampio display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici di diagonale. La configurazione prevede comunque 36GB di memoria RAM unificata ed anche 1TB di SSD, per prestazioni nettamente superiori al normale.

Amazon: offerta imperdibile su Apple MacBook con M3 Max

Acquistare un Apple MacBook Pro, con M3 Max e soprattutto con questa configurazione, richiede un esborso davvero notevole. Il listino previsto originariamente è di 3779 euro, una cifra che quasi nessuno si ritrova pronto ad investire, per questo motivo apprezziamo la scelta di applicare uno sconto del 17%, tutto in automatico da parte di Amazon, sino ad arrivare ad un valore finale di 3140 euro. La riduzione di circa 640 euro, è disponibile al seguente link speciale.

La versione di cui vi stiamo parlando nell’articolo prevede colorazione Nero Siderale, una delle due disponibili, sicuramente la più elegante e moderna, sempre con chassis metallico e finitura opaca su tutta la superficie, che non trattiene per nulla le impronte e conferisce maggiore robustezza/sicurezza al prodotto stesso. Le sue dimensioni sono inferiori alla media dei notebook in commercio, senza lesinare sulla batteria, poiché questo dipositivo permette di raggiungere fino a 18 ore di utilizzo continuativo, senza sforzi o ricariche.