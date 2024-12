Lo sconto che Amazon ha deciso di attivare direttamente su Google Pixel 8 Pro vuole segnare un profondo solco con la concorrenza, essendo comunque una delle migliori riduzioni di sempre, con un prezzo di vendita ribassato di quasi 500 euro sul valore di listino.

Il modello di cui vi parliamo nell’articolo è stato lanciato nel corso del 2023, rappresenta a tutti gli effetti la generazione precedente, fermo restando essere ancora oggi uno dei migliori per quanto riguarda le specifiche tecniche generali e le prestazioni che è in grado di raggiungere. Il suo prezzo relativamente basso non vi deve assolutamente far pensare, si tratta di un prodotto con display da 6,7 pollici di diagonale, che può raggiungere una risoluzione massima di 1344 x 2992 pixel, con anche una densità di 490 ppi, essendo a tutti gli effetti un LTPO OLED con refresh rate a 120Hz (ma variabile anche fino a 1Hz).

Amazon è assurda con lo sconto di 500 euro su Google Pixel 8 Pro

Un risparmio che nessuno si aspettava su Google Pixel 8 Pro, anche se una piccola riduzione l’avremmo prevista, data la presenza sul mercato della nuova generazione. Il prodotto non viene più commercializzato al suo listino originaio di 1099 euro, ma oggi può essere acquistato a 599 euro, con uno sconto del 45% applicato in modo totalmente automatico da Amazon a questo link.

La batteria è un componente da 5050 mAh, quantitativo più che sufficiente per riuscire a garantire ore di utilizzo, anche giorni, senza doversi minimamente preoccupare della ricarica (supporta comunque la ricarica rapida). Il comparto fotografico è comunque composto, nella parte posteriore, da 3 sensori differenti: un principale da 50 megapixel, un ultragrandangolare da 48 meagapixel, per finire con un telobiettivo (o zoom ottico) da 48 megapixel. Il set perfetto per ogni evenienza.