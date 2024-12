WhatsApp è una delle app di messaggistica istantanea più utilizzate al mondo e per questo viene costantemente aggiornata nel tempo. Tutto questo per garantire agli utenti sempre la massima efficienza e per portare sempre tante nuove funzionalità di rilievo. Tuttavia, l’arrivo di questi aggiornamenti ha reso nel tempo l’app più “pesante” da reggere, specialmente per tutti gli smartphone che sono oramai considerati obsoleti o comunque un po’ datati. Per questo, a partire dal mese di gennaio 2025, WhatsApp smetterà di funzionare proprio su alcuni dispositivi di questa categoria.

WhatsApp, a partire da gennaio 2025 smetterà di funzionare su questi device

A partire dal 1 gennaio 2025 la nota app di messaggistica istantanea WhatsApp smetterà di funzionare su numerosi dispositivi. Come già accennato in apertura, infatti, l’app in questione non funzionerà più proprio sui dispositivi che ormai possiamo considerare un po’ datati oppure obsoleti. Questo è dovuto al fatto che l’app si è aggiornata costantemente nel tempo, portando diverse nuove funzionalità e feature di rilievo.

L’arrivo di questi upgrade richiede però necessariamente più memoria e più potenza per poter supportare al meglio l’app. Cosa che non saranno quindi più in grado di fare numerosi dispositivi. Tra questi, si tratta principalmente di tutti quei dispositivi che hanno a bordo ancora la precedente versione del software di casa Google, ovvero Android KitKat. Tra i modelli in questione, sono compresi anche alcuni smartphone del colosso sudcoreano Samsung e del produttore tech Motorola.

WhatsApp – ecco i dispositivi su cui smetterà di funzionare a gennaio 2025

• Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy Note 2, Samsung Galaxy Ace 3, Samsung Galaxy S4 Mini

• Motorola Moto G (1a Gen), Motorola Razr HD, Motorola Moto E 2014

• HTC One X, HTC One X+, HTC Desire 500, HTC Desire 601

• LG Optimus G, LG Nexus 4, LG G2 Mini, LG L90

• Sony Xperia Z, Sony Xperia SP, Sony Xperia T, Sony Xperia V