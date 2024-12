La famiglia OnePlus 13 sarà presentata a livello internazionale il prossimo 7 gennaio. La serie sarà composta da due device molto simili tra loro ma anche molto diversi. Il flagship dell’azienda sarà certamente OnePlus 13 ma al suo fianco arriverà anche OnePlus 13R.

Quest’ultimo dispositivo si configura come un pretendente alla fascia alta del mercato grazie ad alcune soluzioni tecniche molto interessanti. Grazie ad Amazon India, possiamo scoprire il System-on-Chip del device in anteprima rispetto al suo lancio ufficiale.

Il dispositivo, che in Cina sarà chiamato OnePlus Ace 5, arriverà sul mercato con il chipset Snapdragon 8 Gen 3. Si tratta del processore di fascia alta realizzato da Qualcomm ma appartenente alla precedente generazione.

OnePlus 13R diventerà ufficiale il 7 gennaio ma possiamo già scoprire la scheda tecnica del device e i suoi punti di forza

Nonostante le performance superiori offerte dallo Snapdragon 8 Elite, utilizzato su OnePlus 13, lo Snapdragon 8 Gen 3 si conferma un ottimo chipset. Grazie a questa scelta, il dispositivo può ambire a diventare uno dei protagonisti del 2025.

Inoltre, OnePlus 13R avrà il supporto dell’Intelligenza Artificiale per alcune funzionalità. L’azienda cinese introdurrà alcune feature presenti sul flagship anche sul suo fratello minore. Tra queste ci sarà sicuramente “AI Notes” per permettere agli utenti di migliorare la produttività con lo smartphone.

Stando alle altre caratteristiche tecniche trapelate, segnaliamo la presenza di una batteria da 6.000mAh che garantirà un’elevatissima autonomia. Il corpo in alluminio e il vetro protettivo Gorilla Glass 7 sulla parte frontale e posteriore assicura un’elevate resistenza e lo spessore di 8mm renderà il design più slanciato.

Il display AMOLED da 6.78 pollici è pensato per consentire agli utenti di fruire dei contenuti multimediali senza compromessi. La luminosità di picco raggiungerà i 4.500 nit consentendo un’elevata leggibilità in ogni condizione di illuminazione. Non resta che attendere qualche giorno per scoprire tutti i segreti sul device e sugli altri dispositivi che comporranno la famiglia.