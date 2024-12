Ho avuto modo di provare la bellezza e la praticità della nuova eSIM virtuale di NordVPN. Si chiama Saily e questo è un fantastico servizio, del tutto innovativo, che è stato progettato per rendere più immediata la comunicazione intercontinentale e internazionale. È pensata per chi viaggia molto, e io, seppur in questo periodo non stia facendo grosse trasferte, la sto trovando più comoda del previsto. L’ho analizzata attentamente e l’ho comparata con le altre piattaforme presenti sul mercato. Mi ha stupito: ha dei prezzi competitivi e soprattutto, l’esperienza utente è degna di nota.

Le principali feature

Come funziona Saily? Domanda lecita, ma presuppone una risposta semplice. Sally è infatti una eSIM virtuale che permette di usare le reti mobili di oltre 180 Paesi senza l’ausilio di una scheda SIM fisica. C’è un’applicazione dedicata che si scarica su iOS (o su Android, io l’ho scaricata sul mio iPhone 15 Pro, ad esempio) e ho configurato il tutto in pochissimi minuti. Ho apprezzato la semplicità della UI e per me, questo è un dato fondamentale. Le cose devono essere SEMPRE immediate, la tecnologia deve essere al servizio dell’utente e non viceversa. Trovare applicazioni ben fatte è auspicabile ma non scontato. Una volta che ho configurato il piano, si avrà diritto alla connessione rapida. Come detto, non servono slot aggiuntivi per la SIM anche perché fisicamente… non esiste. Se avete quindi uno smartphone Apple recente (o un Android di nuova generazione) potrete attivare tutto con semplicità.

Prezzi e piani: ne vale la pena?

Lo sappiamo: viaggiare all’estero costa e non poco. Per questo motivo, Saily ha pensato – in prima istanza – ai suoi consumatori con una serie di opzioni per tutte le tasche e esigenze. Si parte da 1 GB per sette giorni al prezzo di 1,99 dollari e si arriva a quella con 20 GB per 30 giorni a 40 dollari. Sì, sono costi normali per chi viaggia fra continenti e Paesi, quindi non c’è da stupirsi. A breve la compagnia potrebbe anche introdurre un ulteriore piano con GB illimitati, una rivoluzione nel settore. E se ci fate caso, i prezzi sono leggermente più vantaggiosi di quelli dei competitor: brava NordVPN. Pensiamo a Nomad o Airalo, giusto per citarne due. Bisogna capire la copertura nel tempo e occorreranno diversi viaggi per provare il tutto; essendo una novità occorre un po’ di pazienza.

Vi ricordiamo che con il coupon TECNO5 riceverete uno sconto ulteriore del 5% al checkout con Saily; non lasciatevi sfuggire questa occasione.

Copertura

Visto che l’abbiamo citata, la copertura – sulla carta – sembra essere molto buona. Nel 2025 farò diversi viaggi, quindi sono molto curioso di sperimentarla nei diversi Paesi. La società assicura una copertura in Europa, nelle Americhe, in Medio Oriente, in Canada, negli USA, in UK, in Giappone, Thailandia e non solo.

Saily: è affidabile?

Assolutamente sì, Saily è molto affidabile visto che fa parte di NordVPN, azienda che conosciamo molto bene. Siamo curiosi di vedere come si evolverà lo scenario con il passare del tempo.

Pro e contro

Per chiudere la mia recensione, stilo ora una breve classifica delle cose che mi sono piaciute di più. In primo luogo cito la facilità d’uso dell’app, così il servizio diventa facilmente accessibile a tutti. È molto economico rispetto ai competitor e l’assistenza clienti è 24 ore su 24, sette giorni su sette.

L’app è semplice da utilizzare. Va benissimo per chi vuole una soluzione pratica e affidabile. Assicuratevi che il vostro device sia abilitato alla eSIM di Saily; di fatto, da questo sito potrete trovare la lista dei terminali compatibili. Come detto, la eSIM di NordVPN offre dati in più di 180 paesi, 7 regioni (Europa, Asia, Nord America, Medio Oriente, Nord Africa, America Latina, Africa, Isole dei Caraibi) e c’è anche un piano globale per tutti i Paesi del mondo.

Dispone poi di una funzione di auto-attivazione che attiva la eSIM appena si arriva a

destinazione senza doverlo fare manualmente (se ci si è dimenticati) e poi ha una feature top-up quasi unica nel mercato: con Saily, non serve scaricare una eSIM per ogni paese ma basta scaricarne una e poi ricaricare i GB anche di paesi diversi. E, come detto in calce, essendo realizzata da NordVPN (noto servizio di VPN che conosciamo molto bene) è affidabile e sicura, soprattutto nel lungo periodo.

Infine, sappiate che questa è più economica di tutti i competitor citati, soprattutto perché con il nostro coupon TECNO5 (applicabile al checkout) riceverete uno sconto extra pari al 5%.

Conclusioni

A me Saily è piaciuto tanto; essendo già un cliente e utente NordVPN non potevo non accogliere con entusiasmo questa eSIM. È un bel passo in avanti nella tecnologia, perfetta per i content creator, i viaggiatori, i nomadi digitali che devono fare brevi trasferte lavorative (o di piacere) all’estero. Per me è promosso: 8 su 10, con due punti in attesa dei piani futuri.