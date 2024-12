Fra non molto tempo, il produttore tech Vivo annuncerà in veste ufficiale inizialmente per il mercato indiano una nuova serie di smartphone nota come Vivo Y29. Tra questi, sarà svelato anche il nuovo Vivo Y29 5G. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono stati avvistati in rete quelli che dovrebbero essere i prezzi di vendita ufficiali di questo modello. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vivo Y29 5G, nuovi rumors rivelano i presunti prezzi di vendita

Nel corso delle ultime ore sono emersi in rete quelli che dovrebbero essere i prezzi di vendita ufficiali del prossimo smartphone di fascia medio-bassa del produttore tech Vivo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Vivo V29 5G, il quale sarà annunciato in veste ufficiale a breve inizialmente per il mercato indiano tra ormai pochi giorni.

In particolare, si parla in rete di un prezzo di partenza di 13999 INR con 4/128 GB, 15499 INR con 6/128 GB, 16999 INR con 8/128 GB 18999 INR con 8/256 GB. Questo significa che, al cambio attuale, i prezzi dovrebbero essere pari a circa 158 euro, 175 euro, 190 euro e 215 euro. Prezzi decisamente interessanti per quello che questo dispositivo potrebbe offrire. Per il mercato indiano, comunque, l’azienda sembra che proporrà numerose promozioni. Dovremo attendere per vedere se verranno proposte anche per il mercato italiano o meno.

Ricordiamo che conosciamo già qualche dettaglio su questo nuovo device. Secondo quanto è emerso, in particolare, il prossimo Vivo Y29 5G sarà dotato sul fronte di un display con una diagonale pari a 6.68 pollici. Dal punto di vista prestazionale, sotto al cofano dovrebbe esserci uno degli ultimi soc di casa MediaTek , ovvero il soc MediaTek Dimensity 6300. A completare la scheda tecnica, ci sarà inoltre una batteria da ben 5500 mah con supporto alla ricarica rapida da 44W. Il comparto fotografico dovrebbe invece includere un sensore fotografico principale da 50 MP.