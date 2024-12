Il mondo della telefonia nonostante l’arrivo del periodo natalizio ovviamente non va in vacanza, anzi gli operatori telefonici non vogliono perdere l’occasione di rinvigorire il proprio mercato con nuove offerte. Pensate per sfruttare l’euforia legata alle festività, tra questi operatori un nome certamente di rilievo lo rappresenta Iliad, il provider in questione è infatti uno dei più conosciuti in Italia grazie alle proprie promozioni sempre convenienti e con caratteristiche decisamente competitive.

Ovviamente con l’avvicinarsi delle festività natalizie, anche Iliad non vuole perdere l’occasione di attirare a sé nuovi clienti con delle offerte ad hoc per il momento, ecco dunque che ha lanciato una nuova promozione decisamente competitiva e accattivante, vediamo insieme che cosa offre.

Tantissimi giga ad ottimo prezzo

La promozione in questione presente sul sito ufficiale di Iliad porta il nome di Flash 210 e garantisce a chi decide di attivarla la bellezza di 210 GB di traffico dati connettività 5G di Iliad con minuti ed SMS limitati, le caratteristiche decisamente avvincenti di questa promozione sono ovviamente l’incredibile numero di giga ma anche il prezzo fissato per sempre a 9,99 euro al mese, dunque non soggetto ad aumenti unilaterali da parte di Iliad, ciò che dovete tenere in considerazione è però il costo di attivazione che sarà di 9,99 € il quale però comprende anche il costo della Sim e della sua ricezione direttamente a casa.

Se siete interessati tutto ciò che dovete fare è recarvi sul sito ufficiale di Iliad e procedere all’attivazione direttamente online, tenete bene a mente che la promozione resterà valida fino alla fine dell’anno. Dunque avete ancora nove giorni prima che quest’ultima non sia più disponibile, sicuramente si tratta attualmente di una delle promozioni più convenienti presenti sul mercato, dal momento che include tantissimi giga, dati 5G e un prezzo non soggetto ad aumenti, attivarla è molto semplice e bastano pochi clic nel caso foste interessati.