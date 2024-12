OnePlus 12 è in promozione su Amazon con un prezzo decisamente speciale e conveniente, arriva lo sconto che tutti gli utenti stavano aspettando, finalmente esiste la possibilità di mettere le mani su uno dei migliori smartphone in circolazione, almeno per quanto riguarda il segmento con sistema operativo Android.

Il dispositivo raggiunge dimensioni in linea con le aspettative, pari a 164,3 x 75,8 x 9,15 millimetri di spessore, ed un peso di 220 grammi, con completa resistena agli agenti atmosferici e acqua. Il processore è il top di gamma della scorsa generazione, il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, che viene accoppiato con GPU Adreno 750, oltre ad una configurazione di 12GB di RAM e 256GB di memoria interna (ricordiamo che però non è espandibile con microSD). Tutto a muovere un ampio display da 6,82 pollici di diagonale, con risoluzione 1440 x 3168 pixel, si tratta di un LTPO AMOLED con refresh rate di 120Hz e ben 510ppi (oltre che essere protetto con Gorilla Glass Victus 2).

Solo con il canale Telegram dedicato ad Amazon potete avere ogni giorno i codici sconto gratis e le offerte migliori del momento.

OnePlus 12: la promozione migliore di oggi su Amazon

OnePlus 12 è in promozione su Amazon per cercare di attrarre il più possibile gli utenti prima del lancio della nuova generazione, che avverrà nel corso dei prossimi mesi. Il listino di 1099 euro è stato di conseguenza fortemente ribassato, sino a raggiungere una spesa finale da sostenere pari a 768 euro, uno sconto di 330 euro mai visto prima d’ora, da non perdere a questo link.

La collaborazione con Hasselblad sta portando i propri frutti a OnePlus, difatti l’azienda ha integrato nella parte posteriore una buona dotazione di sensori fotografici, sono nel complesso tre: un principale da 50 megapixel, un ultragrandangolare da 64 megapixel ed un periscopio 3X da 48 megapixel. La resa degli scatti è di altissimo livello, con angolo di visuale massimo di 118 gradi, e video che vengono girati in 8K.