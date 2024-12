Uno degli operatori virtuali più importanti nella nostra penisola è senza dubbio Very Mobile, il provider vestito verde infatti da tantissimi anni garantisce ai propri clienti promozioni decisamente convenienti a prezzi ancora più competitivi, quest’ultimo si impegna infatti ogni mese a garantire tutto il necessario ai propri clienti per un’esperienza d’uso completa e soddisfacente.

Sulla linea di questa politica, l’operatore virtuale ha finalmente deciso di attivare la connessione 5G, in modo da poter offrire ai propri clienti lo standard più veloce attualmente disponibile sul mercato, ovviamente nel farlo ha colto l’occasione per lanciare una promozione ad hoc che include tutto il necessario compresa la connettività di ultima generazione, vediamo insieme che cosa offre.

Tutto incluso e un regalo

La promo di cui vi parliamo oggi è sicuramente una delle più convenienti disponibili sul mercato, a 5,99 € al mese vi consentirà di ricevere 150 GB di traffico dati in 5G con minuti ed SMS illimitati verso tutti, tra i vari vantaggi di questa promozione abbiamo il prezzo bloccato per sempre, che dunque non sarà soggetto ad aumenti unilaterali all’interno del contratto e in più due mesi completamente in omaggio, questo significa che i primi due rinnovi saranno completamente gratuiti.

La promozione in questione è dedicata però a coloro che effettuano la portabilità e avrà un costo di attivazione insieme al costo della Sim e della sua spedizione completamente gratuito, tutto ciò che dovete fare è recarvi sul sito ufficiale del provider virtuale e attivare la promozione, affrettatevi dal momento che scadrà il 19 dicembre di quest’anno.

Prima di procedere, ovviamente assicuratevi di provenire da un operatore supportato, controllando l’elenco presente all’interno della pagina che descrive la promozione e ovviamente che il vostro smartphone supporti la rete 5G altrimenti utilizzerete la normale rete 4G e in tal caso ci sono altre promozioni sicuramente più convenienti basate sul 4G.