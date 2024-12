I televisori di nuova generazione si contraddistinguono per un comparto audio davvero di tutto rispetto, tuttavia nulla toglie che determinati utenti possano pensare non siano sufficienti. Di conseguenza sul mercato si possono trovare innumerevoli prodotti di alto livello, come le soundbar, che riescano a migliorare notevolmente la resa. Il modello in promozione è la Hisense HS205G, una soundbar con una potenza in output pari a 120W, che include al proprio interno una buona dose di tecnologia.

La prima cosa che notiamo è che il prodotto è compatibile praticamente con qualsiasi televisore in commercio, data la presenza nella parte posteriore di un connettore HDMI di ultima generazione, oltre a porta eARC, CEC e USB, per una maggiore versatilità, senza trascurare la presenza di un ingresso 3,5mm. Con quest’ultima gli utenti possono pensare di collegare fisicamente, ad esempio, un riproduttore musicale, trasmettendo direttamente la musica ed utilizzando la soundbar alla stessa stregua di un altoparlante fisico.

Soundbar Hisense: ottima offerta su Amazon

La soundbar Hisense di cui vi stiamo parlando nell’articolo costa davvero pochissimo, già di base avrebbe un listino di soli 88,51 euro, cifra che amazon ha scontato ulteriormente, sino da arrivare ad una spesa finale da sostenere di soli 77,89 euro. Lo sconto potrebbe apparire come non troppo elevato, ma dovete comunque considerare che stiamo parlando di un prodotto che partiva da un listino decisamente basso. Premete questo link per l’acquisto.

In termini di dimensioni, il prodotto risulta essere più che bilanciato con gli standard a cui siamo solitamente abituati, raggiungendo per la precisione 88 x 5,7 x 8,5 centimetri, con un peso di 1,6kg. Il design è identico a tanti altri prodotti disponibili sul mercato, a forma parallelepipeidea con base rettangolare, copertura opaca che non trattiene le impronte in alcun modo, e tessuto nella parte anteriore.