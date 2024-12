Le Xiaomi Redmi Buds 5 sono tra le cuffiette true wireless più economiche in circolazione, rappresentano a tutti gli effetti un prodotto che vuole contraddistinguersi dalla massa, per la sua capacità di garantire ugualmente discrete prestazioni, con un prezzo finale inferiore ai 20 euro. Ciò è possibile grazie alla nuova promozione disponibile su Amazon, uno sconto imperdibile valido per tutti.

La prima cosa da sapere nell’avvicinamento al prodotto è la sua totale possibilità di utilizzo con qualsiasi sistema operativo, ciò sta a significare che l’utente le può accoppiare senza problemi sia con iOS che con Android, godendo appieno di tutte le sue funzionalità. Sono cuffiette utilizzabili, ovviamente, senza il collegamento diretto alla presa di corrente, di conseguenza parliamo di un prodotto dotato di batteria a lunga durata, che dati alla mano dovrebbe garantire anche 30 ore di utilizzo continuativo (sfruttando i vari cicli di ricarica garantiti dalla custodia stessa).

Approfittate delle offerte Amazon e dei codici sconto gratis che potete ricevere iscrivendovi il prima possibile a questo canale Telegram.

Xiaomi Redmi Buds 3: un prezzo così basso non si era mai visto

Sconto del 50% sull’acquisto di queste Xiaomi Redmi Buds 3, nessuno si sarebbe mai immaginato di poterle pagare così poco, considerando a tutti gli effetti che il loro listino partiva già da una spesa tutt’altro che impegnativa: pari a 39,99 euro. In questo modo per completare l’ordine sarà necessario pagare all’incirca 19,99 euro, con spedizione a domicilio completamente gratuita. Premete qui per l’acquisto.

Gli utenti interessati all’acquisto devono comunque sapere essere disponibili tre colorazioni differenti, tutte con le medesime specifiche tecniche e prestazioni, tra i plus da non sottovalutare notiamo la presenza della cosiddettà connessione multipoint, il che permette di collegare le cuffiette contemporaneamente a due dispositivi, così da poter ricevere input da entrambi senza dover effettivamente effettuare disconnessioni di vario genere. Sono disponibili 3 modalità di utilizzo, tra cui la cosìddetta modalità trasparenza.