Noi tutti siamo a conoscenza di quanto gli Stati Uniti d’America hanno fatto nei confronti della Cina, nello specifico stiamo parlando del ban subito dal punto di vista tecnologico che ha impedito alla Cina di sfruttare qualsiasi tipo di know how Da parte dell’America per evitare che la nazione orientale utilizzasse le tecnologie a proprio vantaggio, tutto ciò si è ripercosso in maniera importante su tantissime aziende cinesi tra le quali ad esempio figura Huawei che si è dovuta completamente reinventare partendo solamente da se stessa.

Quella di cui vi parliamo oggi, però è un’altra azienda che si occupa di server nello specifico, parliamo di Hygon, il cui server omonimo con due processori da 16 core è stato avvistato nel database di GGeekbench offrendo risultati decisamente deludenti, sebbene basato su ben 64 GB di RAM.

Architettura vecchia

Nello specifico, i risultati mostrano che il server è nettamente inferiore anche ad una semplice CPU desktop di fascia media più recente, processori di questo tipo hanno infatti registrato punteggi da 2,5 a quattro volte superiori, pur avendo molti meno core, il motivo principale è legato al fatto che l’architettura utilizzata è ormai obsoleta, le sanzioni applicate dagli USA in infatti non consentono all’azienda cinese di accedere alle versioni più recenti dell’architettura AMD zen, ciò va a sottolineare come il gap tecnologico sia evidente e non lasci strada all’azienda cinese se non quella di aumentare quanto più possibile, il numero di core e il numero di CPU presenti all’interno del proprio server.

Ovviamente tutto ciò è specchio del momento di difficoltà che sta attraversando l’industria dei semiconduttori cinese che non riesce a colmare in modo efficace il divario con l’Occidente proprio a causa dei limiti imposti dagli Stati Uniti d’America che li impediscono di accedere alle tecnologie più moderne, inclusi i processi produttivi più aggiornati in questo momento.