Un prezzo davvero molto più basso del normale per tutti coloro che vorranno acquistare il monitor OLED da gaming di LG, stiamo parlando del modello 34GS95QE, appartenente alla serie UltraGear, si contraddistingue dalla massa per tanti aspetti e caratteristiche tecniche, e finalmente Amazon ha deciso di abbassare la spesa che l’utente deve sostenere per il suo acquisto.

Il modello di cui vi parliamo nell’articolo presenta una diagonale di 34 pollici, con rapporto d’aspetto in 21:9 ed una curvatura abbastanza pronunciata (800R). Questi può raggiungere una risoluzione massima in WQHD, corrispondente per l’esattezza a 3440 x 1440 pixel, oltre ad un refresh rate di 240Hz, ed un tempo risposta ridottissimo: 0,03 ms. Il prodotto è perfettamente compatibile con G-Sync e AMD FreeSync Premium Pro, oltre a HDR 400 True Black, per colori davvero precisi ed affidabili in ogni singola sfumatura.

Monitor OLED da gaming di LG in super sconto Amazon

Monitor di assoluta qualità, un prodotto decisamente di fascia alta, forse uno dei migliori in circolazione, LG UltraGear 34GS95QE può essere vostro con un esborso finale di soli 799 euro, approfittando dell’offerta di quasi 400 euro di sconto che Amazon ha deciso di attivare in questi giorni (riduzione del 32%). Acquistatelo subito al seguente link.

Nell’avvicinarvi ad un prodotto di questo tipo dovete comunque tenere bene a mente che le dimensioni sono superiori al normale, nello specifico raggiunge 27,3 x 78,4 x 58,6 centimetri, con un peso di 9,3 kg. La connettività, nella parte posteriore dello stesso, è sufficientemente fornita e composta nello specifico da DisplayPort, HDMI, USB di tipo-A, oppure USB 3.0. Nell’eventualità in cui sulla scrivania non ci sia lo spazio necessario per il suo posizionamento, potete comunque affidarvi al montaggio a muro, grazie alla presenza degli attacchi VESA posteriori.