Una Lucid Air coupé completamente personalizzata. Quale appassionato del settore delle quattro ruote non vorrebbe avere un’auto da collezionare? E’ quanto ha deciso di fare l’ex stella dell’NBA, Shaquille O’Neal. Ad occuparsi della personalizzazione del modello è stato West Coast Customs.

Il modello completamente modificato è stato mostrato in un post sull’account Instagram dell’atleta. Non a caso, i lavori di personalizzazione e, dunque, di modifica hanno consentito di effettuare una trasformazione vera e propria. La berlina elettrica Lucid Air è stata trasformata in una coupé a due porte, mantenendo però sia l’eleganza che l’aerodinamica del modello originale. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli di cui siamo a conoscenza.

Lucid: coupé personalizzata per l’ex stella dell’NBA

Shaquille O’Neal ha deciso di aggiungere una Lucid Air coupé personalizzata alla sua collezione di auto modificate. Un modello che non può certamente passare inosservato grazie ad una serie di novità che rendono il veicolo del tutto unico. Nessuna modifica per quanto riguarda l’eleganza e l’aerodinamica del modello originale visto che i principali aggiornamenti riguardano le porte, più lunghe, e personalizzazioni estetiche come il logo “Diesel”.

Nonostante non sia stato reso noto dall’atleta quale sia il modello protagonista della personalizzazione, non dobbiamo dimenticare che le Lucid Air si contraddistinguono per essere veicoli dalle prestazioni ottimali. La versione Sapphire è un vero e proprio esempio se consideriamo che è in grado di sprigionare una potenza pari a 1.234 cavalli e 1.938 Nm di coppia. Oltre a ciò, i secondi richiesti per effettuare uno scatto da 0 a 100 sono solamente 1,9.

La decisione di Shaquille O’Neal, ex stella dell’NBA, di aggiungere una Lucid Air coupé personalizzata alla sua collezione di auto modificate non passa inosservata. Non dimentichiamo che l’atleta è alto ben 2,16 metri e le modifiche alle porte sono state effettuare per semplificare sia l’entrata che l’uscita dell’atleta dal veicolo.