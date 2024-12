Il 2024 è oramai al suo tramonto ed Instagram ha rilasciato una novità per condividere i ricordi più preziosi e rappresentativi dell’anno. Sulla falsariga dei vari wrapped che stanno spopolando in questo periodo sulle principali app, Instagram lancia il suo “2024 Collage“, nuova funzione che permette agli utenti di racchiudere in un’unica immagine tutti gli scatti e i momenti più significativi dell’anno.

Ecco ciò che sappiamo

Instagram è un servizio di rete sociale statunitense che permette agli utenti di scattare foto, applicarvi filtri e condividerle via Internet. Nel 2012 Facebook, Inc. la acquistò per 1 miliardo di dollari. L’applicazione web per dispositivi cellulari, sviluppata da Kevin Systrom e Mike Krieger, è stata lanciata il 6 ottobre 2010: inizialmente disponibile solo su sistema operativo per cellulari iOS, è poi divenuta compatibile per iPhone, iPad o iPod touch con sistema operativo iOS 3.1.2 o superiore. Tornando all’aggiornamento, però, Instagram permette di inserire più foto all’interno della propria storia, ma per creare qualcosa di simile bisogna selezionare singolarmente le foto, spostarle e ridimensionarle a schermo. Con questa funzione creare un collage diventa molto più semplice ed immediato. La funzione 2024 Collage è in fase di rilascio e sarà disponibile fino alla prima settimana di gennaio. Sarà accessibile all’interno della sezione per la creazione delle Storie. Dovremo quindi avviare la creazione di una Storia Instagram e successivamente selezionare l’opzione Collage 2024. Fatto questo, potremo scegliere quali foto inserire all’interno della Storia.