Le pattuglie della California Highway Patrol hanno implementato nella propria flotta una nuovissima vettura ad alte prestazioni. La Polizia Stradale Californiana ha sta testando una versione modificata della Lucid Air.

Questa vettura è già stata soprannominata Lucid Pursuit e combina l’eleganza tipica del marchio con prestazioni da supercar, tutto rigorosamente a zero emissioni. La versione al servizio della legge è caratterizzata dai classici lampeggianti rossi e blu affiancati a paraurti rinforzati. Non mancano dei cerchi in acciaio e la livrea nera e bianca tipica delle forze dell’ordine americane.

Purtroppo, il produttore non ha confermato molti dettagli in merito a questa Lucid Pursuit, quindi, non è disponibile una scheda tecnica della vettura elettrica. Tuttavia, basandoci su quella della Air di serie, possiamo immaginare che il veicolo sia stato ulteriormente migliorato e ottimizzato.

La prima Lucid Air della California Highway Patrol entrerà presto in servizio per assicurare il rispetto del codice stradale

In particolare, trattandosi di una vettura elettrica, il tema più importante è quello dell’autonomia. Il marchio lascia intendere che i chilometri percorribili da questa Lucid Pursuit siano stati aumentati rispetto alla versione base.

Ricordiamo che il modello di serie consente di percorrere fino a 670 chilometri con una ricarica, potendo comunque contare su 430 CV. Se invece si è optato per la versione Touring, i cavalli disponibili diventano 620 con uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi.

Se il dipartimento volesse osare di più, potrebbe adottare anche le varianti Grand Touring e Sapphire. La prima è in grado di raggiungere 819 CV e 824 km di autonomia mentre la seconda offre l’impressionante potenza di 1.234 CV che consente alla Lucid Air di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 1,89 secondi.

Resta da capire qual è il budget a disposizione della California Highway Patrol considerando che per una Lucid Air in versione base sono necessari circa 70 mila dollari mentre per la variante Sapphire si arriva a 249.000 dollari. Queste cifre sono da intendersi come prezzi di mercato per la sola vettura a cui vanno aggiunte tutte le modifiche necessarie per renderla adatta alla Polizia Stradale.