Tutti noi conosciamo l’azienda cinese Huawei poiché nel corso degli ultimi hanno ha portato sul mercato dispositivi tech come smartphone e tablet. Costruttore che però ha deciso di non fermarsi a questi dispositivi e di iniziare a dedicare parte del suo lavoro alla realizzazione di una vettura.

Non a caso, la decisione di collaborare con l’azienda Chery ha consentito alla cinese Huawei di lavorare alla realizzazione del SUV Luxeed R7 EREV. Modello che, secondo quanto diffuso, sarà protagonista di una presentazione ufficiale il 19 dicembre 2024, in Cina. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito al nuovo modello del SUV nato dalla collaborazione tra le due aziende.

Huawei: al lavoro su un SUV

Portare sul mercato un nuovo veicolo ibrido. E’ stato questo il motivo che ha spinto il costruttore tech cinese Huawei a iniziare a collaborare con Chery. Quel che sappiamo in merito a questo speciale modello è che sarà dotato di un powertrain elettrico con range extender a benzina. Inoltre, non mancherà il sistema di assistenza alla guida di terza generazione di Huawei che consente di migliorare l’esperienza di guida del mezzo.

Non dimentichiamo che con il lancio di una nuova versione del modello Luxeed R7, i due costruttori confermano la volontà di voler conquistare gli utenti e, al tempo stesso, di contribuire alla diffusione di nuovi modelli a propulsione elettrica.

Sappiamo, inoltre, che il Luxeed R7 EREV mantiene lo stile del modello elettrico ma offre alcune novità per quanto riguarda la meccanica. Nello specifico, viene introdotto un motore 1.5 turbo a benzina che alimenta una batteria da 36 kWh, offrendo un’autonomia complessiva di 1.570 km.

Secondo quanto diffuso finora, il prezzo di lancio del veicolo sarà di circa 32.000 euro. Ricordiamo però che il costruttore prevede un lancio iniziale destinato solamente al mercato automobilistico cinese. Per ulteriori dettagli in merito agli altri mercato dovremo dunque attendere ulteriori aggiornamenti in merito.