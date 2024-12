Instagram: parte Collage 2024 per rivivere i momenti migliori dell'anno

L’anno sta per terminare e Instagram propone ai suoi utenti una nuova iniziativa per celebrare i migliori momenti del 2024. Arriva la funzionalità direttamente utilizzabile nelle Storie che prende il nome di Collage 2024. In un’unica immagine si potranno condividere più momenti per salutare l’anno ormai in uscita. Di tempo ce n’è in abbondanza: gli utenti su Instagram potranno usare questa funzione fino al 6 gennaio.

Un collage semplice e veloce grazie all’iniziativa di Instagram per fine 2024

Creare un collage su Instagram era certamente un’impresa soprattutto per coloro che non erano avvezzi a tale tipologia di contenuti. La nuova funzione rende tutto più automatico e intuitivo, permettendo agli utenti di creare un collage in pochi passaggi.

Per utilizzare il Collage 2024 è sufficiente:

Aprire la sezione dedicata alla creazione delle Storie; Selezionare l’opzione Collage 2024; Scegliere le foto che si desidera inserire.

Altre novità per festeggiare la fine del 2024

Il Collage 2024 non è l’unico aggiornamento introdotto da Instagram per chiudere l’anno con stile. Sono in arrivo anche altre funzioni a tema festivo, pensate per arricchire l’esperienza di utilizzo:

Effetti di testo speciali per Capodanno , perfetti per messaggi e Storie celebrative;

, perfetti per messaggi e Storie celebrative; Il Countdown , uno strumento per accompagnare l’attesa del nuovo anno con un timer grafico;

, uno strumento per accompagnare l’attesa del nuovo anno con un timer grafico; Temi per chat festivi nei Direct , con sfondi decorativi dedicati alle festività;

nei , con sfondi decorativi dedicati alle festività; Animazioni speciali che si attivano inviando determinate parole o emoji nelle note e nei messaggi diretti.

Questi aggiornamenti permetteranno agli utenti di personalizzare ogni aspetto delle loro condivisioni, rendendo le celebrazioni di fine anno ancora più coinvolgenti e creative.

Con il Collage 2024 e le nuove funzioni festive, Instagram invita tutti a guardare indietro e celebrare i momenti più preziosi, chiudendo l’anno con uno sguardo ai ricordi e uno alle festività in arrivo. Ancora una volta l’applicazione conferma il suo impegno verso gli utenti, garantendo loro momenti di svago e di creatività.