Google Files si aggiorna nuovamente e dopo l’introduzione di un nuovo FAB grazie al quale avviare la condivisione di un file tramite Quick Share debutta ora un inedito visualizzatore PDF.

Fino a questo momento il file manager si affidava al visualizzatore PDF di Drive, ma in questo momento Google Files può vantare un apposito strumento per la fruizione di questa tipologia di file. Nelle immagini poco sotto potete notare la differenza tra la vecchia, costellato e caratterizzato dal tema chiaro, e la nuova interfaccia, che di contro presenta la controparte della vecchia versione, ovvero un tema scuro.

Ecco i cambiamenti in questione e cosa dobbiamo aspettarci da queste modifiche

Il primo cambiamento si nota nella barra superiore, in precedenza il visualizzatore PDF mostrava le icone per “Trova” e “Salva su Drive”, oltre al classico menù a tre puntini: in questo momento invece Google Files presenta i pulsanti dedicati alla condivisione e al salvataggio del file PDF nei Preferiti, oltre al solito menù a tre puntini.

La seconda modifica introdotta con il nuovo visualizzatore PDF in Google Files, invece, riguarda proprio il menù a tre puntini: se in precedenza lo strumento mostrava all’utente le voci Invia file, Apri con, Scarica, Stampa e Invia feedback a Google, il nuovo visualizzatore di PDF offre all’utente alcune possibilità in più, nello specifico Apri con, Sposta nel cestino, Sposta in, Copia in, Sposta nella Cartella di sicurezza, Informazioni sul file, Trova nel file, Stampa. Insomma un passo avanti significativo.

Google Files riceve infine un’icona del tasto FAB Modifica rinnovata esteticamente. Il nuovo visualizzatore di PDF del file manager di Google è in distribuzione con la versione 1.5687.x dell’app tramite il Play Store, attraverso un’attivazione lato server. Google, insomma, presenta un’interfaccia di sé molto notevole e si presenta con uno sguardo al futuro in maniera impattante. Google ha svolto un passo avanti molto significativo a riguardo con queste due specifiche migliorie.