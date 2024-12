La diffusione delle nuove auto elettriche non sta avvenendo allo stesso modo sui diverse mercati automobilistici. Non a caso, infatti, ci sono grandi differenze tra il numero di immatricolazioni di tale tipologia di veicoli se paragoniamo i diversi Paesi. Se facciamo riferimento al mercato dei veicoli elettrici degli Stati Uniti non può di certo passare inosservato quanto registrato nei mesi scorsi.

Non a caso, infatti, alcuni grande case automobilistiche stanno facendo i conti con numeri negativi per quanto riguarda le immatricolazioni di alcuni dei propri modelli. Al tempo stesso, però, la casa automobilistica Fisker, ormai fallita, a ottobre 2024 ha registrato un grande record superando addirittura la casa automobilistica tedesca Volkswagen. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito.

Auto elettriche: Fisker batte Volkswagen

Se da una parte le più importanti case automobilistiche fanno i conti con una crisi di mercato che gli impedisce di ottenere numeri da record, dall’altra arriva una notizia che non fa altro che attirare l’attenzione. Ci riferiamo al risultato ottenuto dalla casa automobilistica Fisker che, come abbiamo già anticipato, è fallita ormai da alcuni mesi. Casa automobilistiche che è riuscita a ottenere un risultato migliore rispetto a quanto registrato dalla casa automobilistica di Wolfsburg in merito alle vendite delle auto elettriche. Non dimentichiamo che Fisker ha deciso di dichiarare bancarotta a inizio del 2024.

Nello specifico, a ottobre 2024, ha ottenuto l’approvazione del tribunale per il suo piano di liquidazione che includeva anche la vendita di circa 3.000 SUV elettrici Ocean invenduti. Ad acquistare tutti i veicoli che il costruttore non era riuscito ha vendere è stata, infine, la società di Leasing nota con il nome di American Lease.

Non dimentichiamo però che prima dell’approvazione della liquidazione, il prezzo dei SUV era scontato e disponibili tramite alcuni concessionari presenti nel Paese. Una strategia che non si esclude abbia contribuito ad ottenere i grandi successi di vendita.