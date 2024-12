Ammettiamolo: il Giappone è una delle mete più desiderate di semper. È un Paese ricco di cultura, di tecnologia, di luoghi e paesaggi mozzafiato che sembrano derivare direttamente dai manga e dagli anime con cui siamo cresciuti. Tutti noi, almeno una volta nella vita, dovremmo fare una vacanza nel luogo del Sol Levante per scoprire un nuovo modo di vivere, un approccio al quotidiano completamente differente dal nostro. Tuttavia, sorge una domanda spontanea: come fare per mantenere la comunicazione con il resto del mnodo mentre si è lì? Sicuramente ci sono le reti wireless pubbliche e quelle private, ma se volessimo un piano dati? La soluzione risiede nelle schede locali (spesso costose e ingombranti, anche perché vanno sostituite nel vano SIM del proprio smartphone) o nelle eSIM di ultima generazione. In questo articolo analizzerò le migliori alternative virtuali presenti sul mercato, citando le compagnie storiche e le neo-nate come Saily di NordVPN.

Perché occorre scegliere una eSIM per il Giappone?

In prima istanza, per rispondere a questa domanda dobbiamo citare la facilità d’uso delle schede virtuali rispetto a quelle fisiche. Ci sono costi ridotti in confronto al classico roaming e sono più flessibili visto che permettono di scegliere piani ad hoc per destinazioni o periodi di viaggio stabiliti. Sono compatibili con Android e iPhone, ma controllate sempre il modello del vostro telefono. Io posseggo un iPhone 15 Pro, ad esempio, e posso sfruttare tale sistema senza problemi.

Saily di NordVPN ha i prezzi super competitivi. Si parte da un piano da 1,99 dollari per 1

GB per sette giorni. Il vantaggio principale risiede nei costi trasparenti e competitivi. L’app è semplice da utilizzare. Va benissimo per chi vuole una soluzione pratica e affidabile. Assicuratevi che il vostro device sia abilitato alla eSIM di Saily; di fatto, da questo sito potrete trovare la lista dei terminali compatibili. Addirittura, la eSIM di NordVPN offre dati in più di 180 paesi, 7 regioni (Europa, Asia, Nord America, Medio Oriente, Nord Africa, America Latina, Africa, Isole dei Caraibi) e c’è anche un piano globale per tutti i Paesi del mondo.

Dispone poi di una funzione di auto-attivazione che attiva la eSIM appena si arriva a

destinazione senza doverlo fare manualmente (se ci si è dimenticati) e poi ha una feature top-up quasi unica nel mercato: con Saily, non serve scaricare una eSIM per ogni paese ma basta scaricarne una e poi ricaricare i GB anche di paesi diversi. E, come detto in calce, essendo realizzata da NordVPN (noto servizio di VPN che conosciamo molto bene) è affidabile e sicura, soprattutto nel lungo periodo.

Infine, sappiate che questa è più economica di tutti i competitor citati, soprattutto perché con il nostro coupon TECNO5 (applicabile al checkout) riceverete uno sconto extra pari al 5%.

Airalo, una delle piattaforme eSIM più famose al mondo; c’è il piano “Sakura Mobile” che costa 5 dollari per 1 GB in 7 giorni, e si arriva anche a 20 dollari per 5 GB, sempre per una settimana. Le opzioni sono tutte low-cost e l’app è semplice da utilizzare. Ottima anche la copertura ma non si possono fare chiamate classiche o inviare SMS standard.

Con Holafly invece si può avere una connessione illimitata durante il viaggio; ci sono piani da 19 dollari per 5 giorni con opzioni illimitate. Sono costosi, certo, ma sono abbonamenti ottimi per chi ha bisogno di tanta connessione per lavoro o per l’intrattenimento. Comoda pure l’installazione.

Nomad invece, è una eSIM super personalizzabile a seconda del Paese. I prezzi partono da 7 dollari per 1 GB. Sono flessibili e a lungo termine, volendo, e l’interfaccia è intuitiva. La velocità della rete dipende da molti fattori, invece. Questa è una soluzione pratica per chi non necessita di tanti dati in mobilità.

GigSky invece è una scelta eccellente per chi visita il Giappone; i piani partono da 10 dollari per 1 GB ma la copertura è pazzesca, soprattutto nelle aree rurali.

Flexiroam invece è l’opzione eccellente per chi viaggia in più Paesi durante un singolo viaggio in Asia; i prezzi partono da 8 dollari per 1 GB e si possono condividere i dati fra dispositivi, non di meno, si possono estendere per lunghe permanenze. Non pratico il processo di configurazione, tuttavia. È particolarmente consigliata per i gruppi o per le famiglie.

Cosa considerare nella scelta per la eSIM per il Giappone?

Sicuramente occorre tenere conto di diversi fattori; in prima istanza citiamo il consumo dei dati, la durata del viaggio, il budget, la destinazione e la copertura. Non esiste una eSIM perfetta, ma c’è la miglior eSIM in base al proprio utilizzo. Quale sarà la vostra scelta? Ricordatevi sempre di fare una buona pianificazione del vostro viaggio così da avere la soluzione più congeniale per le vostre necessità e esigenze.

