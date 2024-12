Amazon riesce sempre a contraddistinguersi dalla massa per una serie di prezzi bassi che gli utenti si ritrovano a poter cogliere al volo, ma anche per la capacità di mettere a disposizione veri e propri coupon che possono facilmente venire applicati al valore di listino, così da riuscire a spendere ancora meno, come nel caso di Honor Magic Pad 2.

Il tablet in questione presenta un ampissimo display OLED da 12,3 pollici di diagonale, trattasi di uno dei migliori pannelli in circolazione, per la sua capacità di rispettare perfettamente la gamma cromatica, oltre a garantire un eccellente livello di dettaglio e di nitidezza generali, fino ad estendersi verso il refresh rate che può raggiungere i 144 Hz. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8s Gen3, octa-core di ultima generazione, che prevede al suo fianco ben 12GB di RAM con anche 256GB di memoria interna.

Amazon è spettacolare: sconto assurdo su Honor Magic Pad 2

Honor Magic Pad 2 è disponibile su Amazon ad un prezzo complessivamente più che valido, previo considerato che stiamo parlando di un tablet di fascia medio-alta, e soprattutto da 12,3 pollici. Il prodotto è in vendita a 549 euro, ed è possibile comunque pensare di applicare un coupon del valore di 80 euro direttamente in pagina (lo dovete applicare manualmente), per poi scendere a 469 euro come valore finale. Collegatevi qui per l’acquisto.

A differenza di quanto potreste pensare, il dispositivo in questione non supporta in alcun modo la connessione diretta alla rete internet tramite SIM, dovrà essere sempre e soltanto collegato per mezzo di un WiFi. La batteria è un componente da 10’050 mAh, più che sufficiente per riuscire a godere delle sue prestazioni per circa 3 giorni, prima di dessere costretti a ricorrere alla presa a muro.