Se avete l’idea di attivare una nuova promozione sul vostro numero di cellulare, un operatore che può fare al caso vostro e sicuramente il provider ho mobile, quest’ultima infatti, da tanti anni vanta un catalogo di offerte decisamente ricco di possibilità in grado di accontentare le esigenze di tutti gli utenti, il merito va senza dubbio al prezzo accessibile con tantissimi giga inclusi nella promozione.

Ovviamente l’obiettivo del provider è quello di restare competitivo sul mercato con promozioni sempre all’ultimo grido e con costi decisamente competitivi, per farlo ogni mese attiva nuove promozioni e negli ultimi tempi anche attivato la connettività 5G, ecco dunque che sul sito ufficiale è apparsa una promozione ad hoc per chi ha intenzione di usufruire della connettività di ultima generazione.

Cosa include la promozione

La promozione in questione è garantisce che decide di attivarla la bellezza di 200 GB di connettività dati in 5G con minuti ad SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali a soli 9,99 € al mese.

La promozione avrà un costo di attivazione di 2,99 euro se attivate un nuovo numero direttamente in ho. mobile o se effettuate la portabilità da uno dei seguenti operatori mobili virtuali:

Iliad

Fastweb

Coop Voce

Daily

Poste Mobile

Kena

CMLink Italy

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Lycamobile

MUND_GSM

NT Mobile

NV Mobile

Noitel

Optima

Ovunque

Plintron

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

Withu.

Spusu Italia

Wings Mobile Italia

Élite Mobile

Italia Power

Conexo Technologies

2appy Afinna One

Digi

Enegan

Feder

In caso doveste provenire da un operatore diverso da quello indicato, il costo di attivazione salirà a 29,90 €, di conseguenza prima di procedere assicuratevi di rispettare le condizioni citate sopra e ovviamente di avere uno smartphone in grado di offrire la connettività 5G altrimenti sareste limitati alla connessione 4G, la quale ovviamente è legata a promozioni più convenienti che non includono il 5G.