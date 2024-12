Motorola Edge 50 Fusion è uno smartphone di fascia media che gli utenti in questi giorni si ritrovano a poter acquistare con un risparmio davvero più unico che raro, grazie alla promozione applicata direttamente da Amazon, con la quale è possibile abbassare il prezzo di quasi 200 euro dal listino originario.

Il modello viene contraddistinto dalla massa dalla presenza di un display da 6,67 pollici di diagonale, trattasi di un pOLED, quindi di un pannello che raggiunge una elevata risoluzione, pari al FullHD+, oltre naturalmente ad un refresh rate di 144Hz (per una maggiore fluidità) e colori estremamente precisi. Lo smartphone è certificato IP68, per la sua resistenza ad agenti atmosferici e similari, con processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen2, affiancato da una configurazione che raggiunge 12GB di RAM e 512GB di memoria interna espandibile.

Motorola Edge 50 Fusion: un’occasione davvero da non perdere

Un prezzo davvero di tutto rispetto per l’acquisto di Motorola Edge 50 Fusion, proprio oggi gli utenti si ritrovano a poter risparmiare il 38% del listino originario di 449 euro, fino ad arrivare ad una spesa finale da sostenere pari a soli 276,99 euro. Per effettuare l’ordine, collegatevi subito qui.

Lo smartphone presenta, tra le varie cose, alcune specifiche tecniche di ottimo livello, come ad esempio la comoda batteria da 5000mAh, perfetta per riuscire ad utilizzare il device per lunghe sessioni, prima di dover ricorrere alla presa a muro per la ricarica, oppure la possibilità di appoggiarsi direttamente a Android 14, di base almeno, con versione Android Stock. Nel momento in cui acquistate un dispositivo Motorola, dovete sempre tenere in considerazione che l’interfaccia grafica è praticamente standardizzata, non vengono quasi installate personalizzazioni di vario genere che la vanno effettivamente a modificare, cambiando radicalmente l’esperienza in essere per l’utente finale.