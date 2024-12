Gli utenti connessi al mondo del web d’ora in avanti dovranno tirare i conti con una nuova minaccia che sta colpendo tantissime vittime in tutto il mondo e anche in Italia, stiamo parlando del fenomeno legato alle truffe online che però questa volta ha deciso di sbarcare anche su WhatsApp, questo pericolo è infatti presente dall’alba dei tempi e più precisamente dalla nascita di Internet ma ora i truffatori hanno capito che utilizzando la nota piattaforma di messaggistica istantanea le possibilità di successo sono decisamente molto più elevate, ecco dunque che hanno iniziato a inviare messaggi truffaldine direttamente in chat alle proprie vittime.

L’obiettivo di queste truffe è molto semplice, ma allo stesso tempo molto redditizio, i truffatori puntano a ottenere informazioni sensibili in merito alle loro vittime da poter utilizzare in reati ben più gravi rispetto alla semplice truffa, tra questi figurano il furto direttamente dal conto corrente o peggio ancora il furto di identità con conseguenze per la privacy della vittima decisamente incalcolabili.

Il messaggio truffaldino

Questa tipologia di truffa esordisce tramite un semplice messaggio che arriva direttamente nella casella WhatsApp della vittima questo messaggio sebbene possa assumere varie forme generalmente recita una richiesta di tempo e attenzione, alcuni elementi possono farci capire che siamo davanti a un tentativo di truffa bello e buono, in primis avremo davanti un numero completamente sconosciuto, con un prefisso decisamente strano e che non condivide nessun gruppo con noi, dopodiché potremmo notare che il paese di provenienza di questo numero non è l’Italia, ma anzi si tratta di un paese decisamente inaspettato.

Se sono presenti tutti questi elementi, potete stare tranquilli che si tratta di una truffa al 100%, di conseguenza quello che dovete fare è molto semplice, bloccate l’utente che vi ha contattato e soprattutto non rispondete dal momento che in caso contrario innescherebbe la truffa che cercherà di estorcervi dati sensibili in tutti modi possibili.