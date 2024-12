Truffa pericolosa ai danni degli utenti, il messaggio da non considerare

Immaginate di ricevere un testo che parla di una somma da ricevere praticamente in eredità: chiaramente in pochi ci crederebbero, ma ci sono molte persone che purtroppo ci cascano. Questo è ciò che sta accadendo in questi giorni mediante una nuova truffa.

Truffa in corso: attenzione a non caderci

Il messaggio qui in basso indica una somma che l’utente, vittima della situazione, avrebbe ricevuto praticamente in regalo.ovviamente è una truffa e si nota anche dal fatto che è praticamente tradotta in italiano utilizzando un traduttore, peraltro con scarsi risultati. Ecco il testo che può servirvi ad avere un esempio di quello che sta succedendo:

“Il tuo pagamento della sovvenzione!

La direzione della Commissione Europea UE desidera informarti che il Fondo Monetario Internazionale in collaborazione con la Banca Mondiale e il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ti ha assegnato la somma di 3.500.000,00 $ USA (tre milioni e cinquecentomila dollari USA) nel programma di pagamento della sovvenzione in corso dopo la revisione di tutti i fondi non pagati, fondi ereditari, fondi contrattuali, fondi della lotteria con vari istituti finanziari da parte dei revisori della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale.

Pertanto, il tuo indirizzo e-mail è stato selezionato tra gli altri per il pagamento della sovvenzione con numero di riferimento (IMF/WB/USDT/02P/2024-J10), noi della Commissione Europea UE abbiamo deciso di programmare il tuo pagamento tramite bancomat (carta bancomat), contatta gentilmente il Sig. Jeff Nelson compila e inviagli le informazioni di seguito per scopi di archiviazione e consegna della tua carta bancomat.

Persona di contatto: Sig. Jeff Nelson

Indirizzo e-mail: jeffnelson@aliyun.com

Il tuo nome:

Genere:

Numero di telefono:

Indirizzo di residenza:

Paese:

NOTA: ti preghiamo di supportare finanziariamente le altre persone intorno a te non appena ricevi questo denaro, poiché non possiamo raggiungere tutti contemporaneamente. Se hai ricevuto questo messaggio nella cartella spam/posta indesiderata, è a causa delle restrizioni implementate dal tuo provider di servizi Internet, ti invitiamo a trattarlo con sincerità.

Cordiali saluti,

Sig. Heinz Scherrer

Vicedirettore, Commissione UE“.