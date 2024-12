Samsung Galaxy Watch7 è lo smartwatch da battere, un prodotto che raccoglie il meglio del meglio con una serie di specifiche tecniche di altissimo livello, tra cui annoveriamo sicuramente il bellissimo display AMOLED, uno dei migliori in circolazione, con ghiera touch realizzata in alluminio, completamente touchscreen e la possibilità di godere di colori estremamente precisi ed affidabili.

La versione attualmente in promozione prevede comunque una serie di specifiche da tenere bene a mente, prima di tutto è stata progettata appositamente per l’Italia, di conseguenza non presenta problematiche di alcun tipo. Il modello prevede un display da 40 millimetri di diagonale, adatto perlopiù a polsi piccoli, ma nessuno vieta di utilizzarlo in ogni caso, così da avere sempre sotto controllo il tutto, senza spiccare al polso.

Samsung Galaxy Watch 7: attenzione agli sconti più pazzi

Ottima occasione per risparmiare sull’acquisto di Samsung Galaxy Watch7, l’ultimo smartwatch top di gamma dell’azienda sudcoreana, infatti, può essere vostro con un esborso di 259 euro, un prezzo complessivamente abbordabile ed adatto a tutti, considerando che comunque parliamo di un prodotto che in genere costerebbe 319 euro. Acquistatelo al seguente link.

A differenza di quanto potreste pensare, lo smartwatch è perfettamente utilizzabile con qualsiasi sistema operativo in commercio, che siate in possesso di uno smartphone Android o di un iOS, dovete tenere bene a mente che sempre potrete godere delle medesime funzionalità. Queste spaziano tra le più richieste e desiderate del momento, come il chip GPS integrato (per il monitoraggio delle attività), ma anche monitoraggio del sonno, del battito cardiaco, delle distanze percorse, della percentuale di ossigeno nel sangue, oppure godere di una batteria che la stessa Samsung definisce di lunga durata. Non raggiungerà livelli incredibili, ma comunque rappresenta un piccolo passo in avanti rispetto al normale.