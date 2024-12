Samsung Galaxy S25: nuove conferme sui colori, ci sono alcune foto

Manca ormai poco al 2025 e questo significa che manca ancor meno all’arrivo dei prossimi Samsung Galaxy S25. Stanno infatti iniziando ad emergere dettagli sempre più chiari sui modelli in arrivo. Il più atteso di tutti è sicuramente il Galaxy S25 Ultra, del quale sono arrivate altre notizie riguardanti le colorazioni.

La palette di colori del Galaxy S25 Ultra

Il Galaxy S25 Ultra sarà disponibile in sette tonalità, suddivise tra quattro colori standard e tre esclusivi per gli acquisti online:

Colori standard:

Titanium Black;

Titanium Silver Blue;

Titanium Gray;

Titanium White Silver.

Colori esclusivi online:

Titanium Jet Black;

Titanium Jade Green;

Titanium Pink Gold.

Le tonalità che sono tanto piaciute con il Galaxy S24 Ultra, ovvero Titanium Violet e Titanium Yellow, popolari nel 2024, saranno sostituite. Al loro posto ecco dunque il Titanium Silver Blue e il Titanium White Silver. Non saranno esenti da modifiche i colori esclusivi: Titanium Blue e Titanium Orange verranno infatti rimpiazzati da Titanium Jet Black e Titanium Pink Gold. Per quanto riguarda il Titanium Green, cambierà nome in Titanium Jade Green.

Il Titanium White Silver sarà di certo una delle colorazioni più amate secondo gli esperti. Questa tonalità infatti combina un retro bianco avorio con una cornice argento. Allo stesso modo, il Titanium Silver Blue promette una combinazione di tonalità che potrebbe risultare particolarmente accattivante.

I colori dei Samsung Galaxy S25 e S25 Plus

Per i modelli Galaxy S25 e S25 Plus, si prevedono palette leggermente diverse. Il Galaxy S25 sarà disponibile in:

Moon Night Blue;

Silver Shadow;

Sparkling Blue;

Sparkling Green.

Il Galaxy S25 Plus offrirà varianti simili, aggiungendo però la tonalità Midnight Black. Per entrambi i modelli, potrebbero esserci ulteriori colorazioni in edizione limitata, non ancora rivelate.

Samsung continua a sperimentare con colori innovativi per i suoi flagship, sebbene alcune tonalità audaci come il Titanium Yellow e il Titanium Orange non verranno mantenute. La nuova palette rappresenta un equilibrio tra eleganza e novità, confermando l’impegno dell’azienda nel proporre scelte estetiche sempre fresche.