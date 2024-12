In concomitanza con le festività natalizie, l’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha deciso di proporre una delle sue offerte mobile di rilievo. Ci stiamo riferendo all’offerta denominata CoopVoce Evo 50. Questa volta, grazie alla nuova promozione di CoopVoce, gli utenti la potranno attivare ad un prezzo promozionale di soli 4,90 euro al mese. Si tratterebbe dunque di uno sconto di 1 euro rispetto al suo prezzo originale. Vediamo qui di seguito i dettagli.

CoopVoce Evo 50, nuova promo per Natale ad un prezzo scontato

Per le festività natalizie l’operatore telefonico virtuale ha reso disponibile una delle sue super offerte di rete mobile ad un ottimo prezzo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla promo denominata CoopVoce Evo 50 e questa volta gli utenti la potranno attivare ad un prezzo scontato. In particolare, rispetto al passato, gli utenti potranno attivare questa promo ad un costo di soli 4,90 euro al mese.

Questo significa che gli utenti potranno usufruire di uno sconto di 1 euro rispetto a quanto proposto in passato. Oltre a questo, gli utenti potranno usufruire del primo mese di rinnovo in maniera totalmente gratuita. L’operatore virtuale ha inoltre deciso di proporre il costo di attivazione gratuitamente. Nello specifico, il bundle dell’offerta include ogni mese fino a 50 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G.

Oltre a questo, gli utenti avranno a disposizione ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche fino a 1000 sms da inviare verso tutti i numeri. L’offerta in questione, però, sarà disponibile all’attivazione soltanto dai nuovi clienti di CoopVoce che richiederanno la portabilità del proprio numero da tutti gli altri operatori telefonici rivali.

Per il momento, l’offerta in questione sarà disponibile all’attivazione ad un prezzo scontato di 4,90 euro al mese fino al prossimo 26 dicembre 2024. È probabile che l’operatore decida di prorogare ulteriormente l’offerta. Vedremo.