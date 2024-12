Truffa phishing e soldi rubati: il messaggio agisce così

Una nuova truffa improvvisamente ha cominciato a girare nelle chat e nelle e-mail degli utenti, fregando più persone. Un testo che in molti etichetterebbero subito come truffa, è riuscito a mettere in difficoltà tantissimi utenti in queste ore.

Ancora una truffa che promette soldi agli utenti, ecco cosa sta succedendo

È diventato difficile identificare le truffe ma questa volta è semplicissimo capire che si tratta di una questione del genere. Stando a quanto riportato, diversi utenti hanno ricevuto un messaggio, peraltro tradotto davvero male, in cui si parla di una sorta di eredità milionaria in dollari. Questo in basso è il testo da cui stare alla larga per evitare problemi di vario genere:

“Che la pace di Dio sia con te e la tua famiglia. So che sarà una grande sorpresa leggere da me oggi, ma considero questo un intervento divino, come ha spiegato un pastore a mia conoscenza. Mi chiamo Mrs. Deborah Grant, vedova degli Stati Uniti d’America, sposata in Turchia, e ti scrivo dal mio letto di malattia perché sto lottando contro il cancro e il dottore ha detto che mi restano solo poche settimane.

Voglio affidare i miei soldi (8,5 milioni di dollari) alle tue cure per scopi di beneficenza per aiutare i meno privilegiati, poiché i parenti del mio defunto marito mi vogliono morta così che possano reclamare tutto ciò per cui io e il mio defunto marito abbiamo lavorato. Una volta che li riceverai, ti racconterò di più su di me e su cosa devi fare con i soldi.

Per favore scrivimi non appena ricevi questo messaggio. La mia salute è piuttosto pessima e il mio dottore ha detto che sarò trasferita in terapia intensiva a breve. Ti auguro una giornata benedetta e per favore prega per me. Dio ti benedica.

La vostra,

Sig.ra Deborah Grant

Email:(deborahmakusz@gmail.com)“.