Samsung si prepara al lancio del Galaxy S25 Ultra, previsto per il 22 gennaio 2025. Tra le indiscrezioni più interessanti, emerge la possibilità di una nuova variante cromatica, il Titanium Whitesilver. Il quale dovrebbe abbinare un retro bianco a un telaio argento. La fonte di questa anticipazione è Ice Universe, insider noto per l’accuratezza delle sue informazioni. Tale indiscrezione è però in contrasto con quanto dichiarato da Ross Young, altro leaker affidabile. Quest’ ultimo infatti aveva invece indicato una colorazione Titanium Silver, senza mai fare riferimento alla versione Whitesilver.

Galaxy S25 Ultra: caratteristiche tecniche e attese per il debutto

La discrepanza potrebbe derivare da un cambio di strategia di Samsung, che avrebbe scelto un nome più descrittivo per sottolineare la particolarità di questa tonalità. Resta dunque da capire se i due esperti parlano di varianti diverse o della stessa opzione con denominazioni differenti. Questo dettaglio, insieme ad altre anticipazioni, contribuisce ad alimentare l’attesa per uno smartphone che si preannuncia come il punto forte della casa sudcoreana.

Il Galaxy S25 Ultra si prospetta come un dispositivo all’avanguardia, pronto a competere nel settore premium. Tra le sue caratteristiche tecniche emerge un display da 6,86 pollici. Ma anche una fotocamera principale da 200MP e una batteria da 5.000mAh con ricarica rapida a 45W. In più, sarà dotato del processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite e di 16GB di RAM. Garantendo così prestazioni a dir poco eccezionali. La presenza della connessione satellitare aggiunge un ulteriore elemento di innovazione.

La gamma di colori, elemento sempre più importante per attirare l’attenzione degli utenti, comprenderà diverse opzioni. Tra cui Titanium Black, TitaniumBlue e TitaniumGray. Altre varianti, come il TitaniumJade Green o il TitaniumPink Gold, potrebbero essere riservate esclusivamente agli store-Samsung. Il design dovrebbe rimanere fedele al modello precedente, ma con migliorie mirate per rafforzare la percezione di qualità.

Insomma, l’attesa è alta, e Samsung sembra pronta a rispondere con un prodotto che combina estetica raffinata e tecnologia avanzata.