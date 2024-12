PosteMobile si conferma un punto di riferimento nel mondo delle telecomunicazioni italiane. In particolare con la nuova offerta PM Super 20, dedicata ai nuovi clienti. Con soli 4€ al mese, sarà possibile usufruire di 20GB di traffico dati in 4G+. Oltre che navigare fino a 300Mbps grazie alla rete Vodafone. L’attivazione è semplice e facilmente accessibile. Online il costo iniziale è di 20€, e comprende 10€ per la SIM e 10 per la prima ricarica. Se si sceglie di attivarla presso un ufficio postale, invece, il prezzo complessivo è di 20 euro. I quali saranno suddivisi in 15€ per la SIM e 5€ per la prima ricarica.

PosteMobile: qualità, rete affidabile e servizi inclusivi

Oltre alla connessione veloce e alla copertura superiore al 99% del territorio italiano, l’offerta include una serie di servizi aggiuntivi senza costi extra. Tra questi il “Ti cerco”, l’avviso di chiamata e la possibilità di utilizzare la funzione hotspot per condividere i dati con altri device. È fondamentale però ricordare di mantenere sempre credito sufficiente per il rinnovo mensile. In caso contrario, si applicano tariffe a consumo. Si parla infatti di 18 centesimi al minuto per chiamate e SMS e 2€ al giorno per 500MB di traffico dati.

La qualità del servizio offerto da PosteMobile si basa su tecnologia avanzata e trasparenza. La rete 4G+ di Vodafone garantisce velocità e stabilità nella navigazione. In modo da consentire agli utenti di svolgere attività quotidiane, come lavorare o guardare contenuti in streaming, senza interruzioni. L’impegno dell’azienda non si limita però solo a garantire una connessione stabile. L’ assistenza è disponibile tutti i giorni, 24 ore su 24. Così da rispondere sempre alle esigenze di privati, professionisti e aziende.

La gestione dell’offerta è resa semplice e intuitiva attraverso l’App Postepay, scaricabile su dispositivi mobili da AppStore o Play Store. In più, PosteMobile sottolinea il suo impegno per la trasparenza. Offrendo appunto informazioni dettagliate sui termini e condizioni, consultabili online o presso gli uffici postali. La nuova PM Super 20 rappresenta quindi un’opzione ideale per chi cerca una tariffa conveniente, supportata da una rete affidabile e da un servizio completo.