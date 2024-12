Vodafone ha preso un’importante decisione relativa ad alcune delle sue offerte per la linea fissa. A partire dal 1 maggio del prossimo anno, l’operatore interromperà ufficialmente la sua collaborazione con Netflix. Ciò significa che le offerte “Vodafone Netflix Edition” non esisteranno più. Quest’ultime combinavano il servizio di rete fissa con l’abbonamento al servizio di streaming. La modifica comporterà l’esclusione di Netflix dal pacchetto. Con conseguente riduzione del costo mensile dell’offerta equivalente al valore del piano Standard della piattaforma (13,99 euro).

Vodafone: dice addio alle promo con Netflix

La modifica delle condizioni contrattuali da parte dell’operatore rappresenta un importante cambiamento per gli utenti. Per tale motivo, Vodafone offre il diritto di recedere dal contratto senza penali o costi di disattivazione. Come previsto dalla normativa vigente. Tale opportunità è valida fino al 30 aprile 2025. I clienti possono comunicare la loro intenzione di recedere attraverso diversi canali. Tra cui il sito ufficiale di Vodafone, raccomandata, PEC e contatto telefonico con il servizio clienti. Inoltre, è possibile procedere recandosi in uno dei negozi autorizzati.

Suddetto cambiamento rappresenta un’importante transizione. L’interruzione dell’accordo con Netflix segna la fine di un’offerta che aveva attirato molti utenti. Quest’ultima, infatti, risultava particolarmente vantaggiosa per la sua convenienza e semplicità. Con l’assenza di tale opzione, gli utenti dovranno optare per altre soluzioni. I clienti Vodafone, dunque, dovranno riorganizzare le proprie spese di intrattenimento. Se vogliono continuare a sfruttare il sistema di streaming potranno recarsi sulla piattaforma e selezionare in autonomia il piano che meglio si adatta alle proprie esigenze.

Vodafone, con tale decisione, sembra allinearsi a una tendenza crescente nel mercato. Nonostante il dispiacere per la conclusione di una partnership apprezzata, i clienti hanno ora la possibilità di gestire Netflix e gli altri servizi digitali in modo indipendente. Ciò con maggiore controllo sulle proprie scelte. Non resta che attendere e scoprire quali saranno le reazioni concrete degli utenti all’avvicinarsi della scadenza.