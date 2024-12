Il 2025 sarà un anno molto importante per il progresso delle reti mobili in Italia. A tal proposito WindTre introdurrà finalmente il 5G-Standalone (SA). Questa tecnologia rappresenta il “vero” 5G, ovvero un’infrastruttura totalmente indipendente dal 4G. Leonardo Cotronei, responsabile marketing 5G, M2M, IoT e Data Analytics di WindTre, ha confermato che il 5G-SA è già tecnicamente pronto. Però deve ancora superare la fase di implementazione. La nuova rete sarà attivata prima per i consumatori privati e, successivamente, per le imprese. Il passaggio a questa innovativa tecnologia segnerà una svolta rispetto al 5G0-NSA (Non-Standalone) attualmente in uso. Il quale utilizza ancora il supporto del 4G-LTE per il core di rete.

WindTre: un futuro più veloce e connesso grazie al 5G

Il 5G SA promette vantaggi notevoli. Sarà in grado di offrire una latenza ridottissima, velocità di trasmissione elevate e la possibilità di sfruttare il network slicing. Tale funzionalità, che consente di suddividere virtualmente la rete in sezioni dedicate, sarà particolarmente utile per le aziende. Cotronei ha sottolineato come piccole e medie imprese possano beneficiare di una gestione ottimizzata delle risorse di rete, migliorando l’efficienza e riducendo i costi. Nel contesto consumer, invece, il 5G SA permetterà una connessione più stabile in situazioni con un enorme numero di persone, come stadi o concerti.

La differenza principale tra il 5GNSA e il SA risiede nell’autonomia tecnologica. Mentre l’attuale 5G si appoggia al 4G, il 5GSA si baserà su un’infrastruttura di rete autonoma, capace di sfruttare appieno il suo potenziale. Questo aggiornamento porterà benefici anche in termini di efficienza energetica. Poiché ridurrà il consumo della batteria degli smartphone. Ad ogni modo, per i primi miglioramenti tangibili, bisognerà attendere il completamento della rete da parte degli operatori.

L’arrivo del 5G SA rappresenta quindi una vera svolta. Ciò soprattutto per il settore industriale e il mondo del lavoro. In quanto apre nuove opportunità grazie a una connettività più avanzata e personalizzabile. La strada verso il futuro delle telecomunicazioni è ormai tracciata, quindi l’Italia si prepara a compiere un ulteriore passo verso l’innovazione.