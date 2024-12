Come di consueto la nota piattaforma di distribuzione di videogiochi anche quest’anno ha deciso di stilare e organizzare i propri dati presenti all’interno dei suoi database, i protagonisti questa volta sono i giochi rilasciati nel corso del 2023, dei quali Steam ha deciso di stilare la top ten in base alle valutazioni ottenute, come potrete ben vedere, ci saranno delle sorprese decisamente inaspettate e delle assenze altrettanto sorprendenti, diamo un’occhiata.

I titoli con la valutazione più alta

Lethal Company – 97,03% Holocure – Save the Fans! – 97,02% Pizza Tower – 96,77% Resident Evil 4 – 96,42% Vpet – 96,30% Cats Hidden in Paris – 96,27% Cats Hidden in Jingle Jam – 96,21% Dave the Diver – 95,99% Baldur’s Gate 3 – 95,85% Papa’s Freezeria Deluxe – 95,78%

Prima di fare qualsiasi considerazione, bisogna precisare che l’algoritmo utilizzato per questo calcolo è proprietario di Steam e diverge da quello utilizzato da Valve, inoltre bisogna sottolineare come l’intera classifica si svolga all’interno di circa tre punti percentuale, la prima sorpresa ovviamente è legata a Baldur’s Gate 3, il quale con il 95,85% di recensioni positive si posiziona soltanto nono all’interno di questa classifica, la vera sorpresa è rappresentata da Lethal company con il 97,03% di recensioni positive sul totale, ovviamente questi dati vanno presi con le pinze dal momento che il totale delle recensioni gioca a ruolo fondamentale poiché ovviamente maggiore è il numero delle recensioni totali tanto maggiore dovrà essere il numero di quelle positive per ottenere un valore elevato, di conseguenza bisogna prendere in considerazione tutto in modo decisamente relativo ed ecco spiegato perché il pluripremiato Baldur’s Gate 3 si posizionano nono nonostante sia un titolo riconosciuto a livello mondiale.

Per il resto abbiamo in classifica titoli più o meno conosciuti che però ci si aspettava di trovare, ora non rimane che attendere per assistere all’arrivo delle altre classifiche stilate da Steam inerenti i titoli e l’hardware del 2024, la piattaforma da sempre fornisce dati ai video giocatori su come va il mondo del gaming.