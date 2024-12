Samsung spinge sull’acceleratore per perfezionare la One UI 7.0. Ovvero l’ interfaccia personalizzata basata su Android 15. La seconda beta pubblica è ora disponibile per i possessori di Galaxy S24 in Corea del Sud, Germania, Stati Uniti e Regno Unito. Per Polonia e India, questa versione rappresenta il primo accesso al programma di test. Il colosso coreano punta così a recuperare il tempo perduto nei mesi scorsi, con l’obiettivo di completare i lavori entro l’inizio del 2025.

Samsung: bug risolti e miglioramenti della seconda beta

La versione definitiva sarà lanciata insieme alla serie Samsung Galaxy S25, prevista per il prossimo anno. Dopo il debutto sui nuovi dispositivi, la One UI 7.0 sarà resa disponibile pian piano anche per i modelli meno recenti. In Italia, purtroppo, il programma beta non è accessibile ufficialmente. Ad ogni modo, gli utenti più esperti possono installare manualmente le versioni di prova grazie a guide specifiche.

Con il rilascio della seconda beta, Samsung ha già sviluppato numerosi fix per migliorare l’esperienza utente. I problemi legati al Now Bar e agli errori nel cassetto delle app personali sono stati risolti. La beta include anche correzioni per le difficoltà di connessione con alcuni TV tramite DeX e per i bug che impedivano la corretta applicazione della trasparenza nei widget.

Tali miglioramenti si estendono anche alla velocità di transizione tra le app e alla precisione del GPS,l. Notevolmente migliorata rispetto alle versioni precedenti. È stata poi aggiunta una funzione che permette di regolare il refresh rate direttamente nel Game Booster. Anche il funzionamento del Quick Panel è stato perfezionato, insieme alla connessione Wi-Fi e NFC nelle routine.

Gli sviluppatori hanno poi migliorato la stabilità generale della beta. Risolvendo crash nelle app di messaggistica e malfunzionamenti del widget meteo. Per chi partecipa al programma beta, questa nuova versione rappresenta un passo avanti davvero importante. Siamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane.