L’attesa per il Galaxy S25 si fa sempre più fervente. Quest’ultima è alimentata da rumors e indiscrezioni che delineano un quadro entusiasmante per l’evento Unpacked 2025, previsto a San Jose, in California, il prossimo 22 gennaio. Anche se Samsung non ha ancora confermato ufficialmente la data, le voci a riguardano sembrano insistenti.

Samsung si prepara al lancio dei suoi prossimi smartphone?

Tra i dispositivi attesi all’evento figurano il Galaxy S25, il Galaxy S25 Plus. Insieme al Galaxy S25 Ultra. Eppure, non si parla di soli smartphone. Potrebbe esserci anche un primo assaggio del misterioso Project Moohan. Un visore per la realtà estesa ideato in collaborazione con Google. È importante considerare che il lancio ufficiale del visore sembra essere ancora lontano. Samsung potrebbe però cogliere l’occasione per mostrarne il design e l’assetto.

Dettaglio principale dei prossimi Galaxy S25 sarà però la nuova versione di Bixby. L’assistente virtuale di Samsung sarà alimentato dai più recenti modelli di intelligenza artificiale generativa. Sarà in grado di comprendere il linguaggio naturale e rispondere a comandi complessi. Tale versione aggiornata dell’assistente sarà disponibile non solo sui nuovi smartphone. Verrà diffuso anche su una serie di dispositivi Samsung. Secondo indiscrezioni, Bixby sarà in grado di offrire funzionalità avanzate. Come l’organizzazione automatica delle attività e suggerimenti personalizzati basati sul contesto. Ciò insieme alla possibilità di dialogare con applicazioni di terze parti in modo seamless.

Il Galaxy S25 Ultra rappresenterà la punta della nuova gamma. Le sue specifiche tecniche sembrano essere di prim’ordine. Non si tratta solo di uno smartphone. Piuttosto si può parlare di un intero ecosistema. Quest’ultimo è progettato per soddisfare le esigenze più elevate dei professionisti e degli appassionati di tecnologia. Se tali indiscrezioni si riveleranno corrette, l’evento Unpacked 2025 non sarà solo il trampolino di lancio per il Galaxy S25. Ma anche un passo importante verso il futuro degli ecosistemi digitali del marchio sudcoreano.