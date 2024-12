1Mobile, l’operatore virtuale che si appoggia alla rete Vodafone, ha deciso di estendere fino al 7 gennaio 2025 le sue offerte natalizie. In modo da rendere disponibili i suoi vantaggi anche dopo le festività. Le promozioni, che dovevano terminare a metà dicembre, sono ora accessibili per un periodo più lungo. Permettendo così ai nuovi e già clienti di approfittare delle offerte esclusive. Tra le tariffe più interessanti troviamo la Flash 120 Christmas Edition e la Speed 5G 150 ChristmasEdition. Le quali offrono minuti illimitati verso numeri fissi e mobili, SMS inclusi e un ampio traffico dati a partire da soli 5,99€ al mese.

1Mobile, tariffe per tutti: vantaggi anche per i clienti esistenti

In più, per il periodo natalizio, 1Mobile ha abbassato i costi di attivazione delle offerte, rendendole ancora più vantaggiose. I nuovi clienti possono attivare una delle promo Christmas Edition senza costi aggiuntivi se provengono da un altro operatore. Mentre il costo è ridotto a 4€ per chi sceglie un nuovo numero. Anche il prezzo per il cambio offerta, che solitamente ammonta a 15€ è stato ridotto durante il periodo delle festività. Il passaggio a una delle offerte natalizie avviene, quindi, con un investimento inferiore rispetto al normale.

Oltre alle offerte natalizie, 1Mobile continua a offrire diverse tariffe standard a condizioni vantaggiose. In particolare per chi decide di cambiare piano o passare a uno più adatto alle proprie esigenze. Per i nuovi clienti, vi sono opzioni come la Flash 220 Limited Edition, che include fino a 220GB di traffico, a partire da 4,99€ al mese. Un’altra offerta interessante è l’1Mobile Special Gold Plus 180. La quale propone 180GB di traffico dati a 8,99€ al mese. Anche i clienti esistenti possono approfittare di sconti sul costo di attivazione per il cambio offerta, con opzioni che partono da 5€.

Non si parla solo di piani tradizionali, ma anche di soluzioni per chi possiede dispositivi IoT. Con l’offerta XConnect, 1Mobile propone infatti una soluzione dedicata a chi utilizza antifurti, termostati o altri dispositivi. Oltre a 100 minuti di chiamate e 1GB di traffico dati a soli 2,50€ al mese.

Insomma, con una rete che supporta sia il 4G che il 5G, 1Mobile offre prestazioni di alta qualità a un prezzo davvero competitivo. Rende così le sue offerte un’ottima scelta per chi cerca un operatore flessibile e conveniente.