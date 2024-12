Attirare l’attenzione degli utenti è sempre uno degli obiettivi dei costruttori del settore delle quattro ruote. Strategia che viene portata avanti con la progettazione e conseguente presentazione di modelli che si contraddistinguono per caratteristiche o design particolare. E’ il caso della casa automobilistica Mika che starebbe lavorando ad una particolare microcar elettrica.

Il nuovo veicolo potrebbe arrivare sul mercato nel corso dei prossimi anni e, secondo quanto diffuso, il costruttore con sede in Gran Bretagna starebbe pensando di mantenere il costo veramente basso. Si parla infatti di un costo inferiore a 18.000 euro (15.000 sterline). Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutte le informazioni di cui siamo a conoscenza in merito a questa nuova e particolare microcar elettrica.

Mika: al lavoro su una particolare microcar elettrica

Annunciata nel corso del mese di novembre 2024, la microcar della casa automobilistica Mika potrebbe, una volta giunta sul mercato, essere pronta per competere con altri modelli come la Citroen Ami.

In merito ai dettagli di questo nuovo veicolo del marchio britannico, purtroppo sappiamo piuttosto poco. Quel che sappiamo è che sarà omologata come quadriciclo e che avrà una velocità massima pari a 90 km/h. A contraddistinguere la struttura di base sarà la presenza di un particolare telaio realizzato tramite un processo di pultrusione. Una decisione che, secondo quanto diffuso dal costruttore Mika, consente al veicolo di offrire una maggiore sicurezza e di ridurre gli impatti in caso di incidente. Per quanto riguarda la realizzazione della carrozzeria, il costruttore ha deciso di ricorrere all’utilizzo di pannelli compositi, mentre per quanto riguarda l’abitacolo i posti disponibili sono tre.

In merito alle specifiche tecniche, sappiamo che la microcar elettrica ospiterà due motori elettrici a 48 Volt in grado di erogare una potenza continua di 20 CV e una potenza di picco di 40 cavalli. La dotazione delle batterie sarà di 16 kWh ma viene offerta la possibilità di estenderla fino a 32. Dunque, sarà dotata di un’autonomia di 129 chilometri con la base e 258 chilometri con la versione con capacità da 32.

Se il costruttore riuscirà a mantenere l’attuale obiettivo, vedremo realizzato il primo prototipo funzionante nel corso del 2025.