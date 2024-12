Se avete intenzione di aggiornare la promozione attivata sul vostro numero di cellulare, sicuramente un provider da prendere in considerazione è rappresentato da ho mobile, Quest’ultimo infatti, in Italia è uno degli operatori telefonici virtuali più conosciuti grazie alla propria storia fatta di promozioni che sono state in grado di soddisfare tantissimi clienti nel corso del tempo.

La politica del provider è infatti quella di offrire al cliente l’esperienza più completa e soddisfacente possibile grazie ad un catalogo di offerte ricco e variegato con tantissimi giga ad un prezzo decisamente accessibile per una navigazione priva di preoccupazioni e soprattutto che consenta di fare tutto ciò di cui si ha bisogno.

Come se non bastasse recentemente il provider ha anche attivato la connessione 5G per poter offrire ai propri clienti il massimo della velocità attualmente disponibile sul mercato, vediamo insieme le promozioni attualmente presenti sul sito ufficiale dell’operatore telefonico vestito di viola.

Le promo disponibili

Attualmente sul sito ufficiale di ho mobile figurano tre promozioni principali, la prima a 6,99 € al mese vi consente di ottenere 150 GB di traffico dati in 4G con minuti ed SMS illimitati, la seconda invece a 8,99 € al mese vi dà accesso a 200 GB di traffico dati in 4G con minuti ed SMS illimitati e l’ultima con 9,99 € al mese vi permette di usufruire di 200 GB di traffico dati in connessione 5G con minuti SMS illimitati, tutte le promozioni sono dedicate a coloro che decidono di effettuare la portabilità del numero oppure attivano un nuovo numero direttamente con il provider, in tal caso infatti il costo di attivazione ammonterà a 2,99 €, in caso contrario invece quest’ultimo salirà a 29,90 €.

Se siete interessati tutto ciò che dovete fare è recarvi sul sito ufficiale di mobile e procedere all’attivazione della promozione che preferite direttamente dalla piattaforma web, il costo di attivazione includerà anche il costo della Sim telefonica.