Apple iPhone 13 può a tutti gli effetti essere lo smartphone da acquisatre in questo 2024, un prodotto che risulta essere ancora alla moda e moderno, sia in termini estetici che da un punto di vista puramente prestazionale, grazie a specifiche tecniche che restano ancora di ottimo livello.

La versione di cui vi parliamo oggi prevede la colorazione Mezzanotte, una delle più bilanciate ed in linea con l’eleganza che contraddistingue il design del prodotto stesso, con 128GB di memoria interna. Nel momento in cui vi avvicinate ai dispositivi Apple, dovete sempre ricordare che la ROM non può mai essere incrementata con l’ausilio di una microSD, resterà fissa per sempre, pertanto valutate bene il taglio da scegliere.

Apple iPhone 13: che offerta su Amazon

Il prezzo di vendita di questo smartphone non potrebbe essere più basso e migliore, dovete infatti sapere che viene commercializzato su Amazon con un risparmio di 130 euro sul valore attuale di listino, che ricordiamo è già inferiore rispetto al valore iniziale, quando venne lanciato sul mercato giusto qualche anno fa. Lo smartphone lo potrete fare vostro con un esborso finale di soli 501,99 euro, con risparmio garantito, garanzia di 24 mesi e possibilità di fruire della variante no brand. Ricevetelo premendo questo link.

Una delle caratteristiche più interessanti di Apple iPhone 13 riguarda chiaramente le dimensioni estremamente ridotte, poiché a tutti gli effetti vi ritrovate a poter fronteggiare un prodotto da 146,7 x 71,5 x 7,65 millimetri di spessore, con un peso di soli 174 grammi. Sotto il cofano è stato integrato un processore A15 Bionic di Apple, esa-core con frequenza di clock a 3,22Ghz, che viene affiancato da una GPU 4-core, con 4GB di RAM. Il display, lo ricordiamo, è da 6,1 pollici di diagonale, un super Retina XDR OLED.