Realme 12 Pro+ è disponibile su Amazon con uno sconto assolutamente invidiabile, che porta l’utente a riuscire a spendere molto meno di quanto avrebbe mai sperato o desiderato, proprio per la sua piena capacità di raggiungere prestazioni che vanno ben oltre la sua fascia di prezzo di posizionamento.

Il prodotto nasce per accontentare prima di tutto coloro che desiderano uno smartphone di grandi dimensioni, avendo a tutti gli effetti un display da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione massima di 1080 x 2412 pixel, 394 ppi e tecnologia AMOLED, per colori precisi, senza dimenticarsi comunque di un refresh rate che può raggiungere i 120Hz, godendo a tutti gli effetti di una fluidità più unica che rara.

Realme 12 Pro+: un prezzo ridicolo su Amazon

Occasione da non perdere assolutamente di vista se stavate aspettando il momento giusto per acquistare il Realme 12 Pro+, lo smartphone può essere vostro oggi con un risparmio fuori dal normale, se considerate che a tutti gli effetti costerebbe 499 euro. La spesa che oggi l’utente medio si ritrova a dover sostenere per il suo acquisto è di soli 319 euro, così da essere sicuri di mettere le mani su un prodotto no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi. Acquistatelo al seguente link.

Tra i vari aspetti da non sottovalutare per il suo acquisto, annoveriamo chiaramente il comparto fotografico di ottimo livello, proprio perché nella parte posteriore sono presenti tre sensori differenti: principale da 50 megapixel, secondario da 64 megapixel ed anche un ultragrandangolare da 8 megapixel. Nell’insieme riescono a realizzare scatti fino a 8165 x 6124 pixel, con ripresa in 4K a 30fps, e slow motion fino a 120fps. A migliorare l’esperienza complessiva ci pensa direttamente la batteria, componente da 5000mAh, che permette di utilizzare lo smartphone per lungo periodo, prima di essere costretti a ricorrere alla presa a muro per la ricarica.