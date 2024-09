Google non si ferma nella sua missione di rendere Maps un servizio sempre più efficiente e ricco di funzioni. L’azienda ha infatti, da poco annunciato un importante aggiornamento che riguarda non solo Maps, ma anche Street View e GoogleEarth. Le novità più interessanti riguardano le immagini satellitari. Le quali ora saranno molto più definite grazie all’uso dell’intelligenza artificiale. Il modello AI Cloud Score+ di Google è capace di riconoscere e rimuovere elementi come nuvole, ombre e foschia dalle immagini. Senza però interferire con altri dettagli naturali come neve, ghiaccio e le ombre create dalle montagne.

Street View di Google si espande: nuove immagini in oltre 80 Paesi

Questo avanzamento tecnologico mira a garantire agli utenti una visualizzazione della Terra più accurata e realistica. A tal proposito, le nuove immagini satellitari più nitide saranno presto disponibili su GoogleMaps e GoogleEarth. In modo da rendere l’esperienza di esplorazione ancora più coinvolgente. Earth, in più, sta aggiungendo una raccolta di immagini storiche che coprono un periodo di 80 anni. Offrendo così un vero e proprio viaggio nel tempo sia sulla versione web che si quella mobile dell’app.

Anche Street View sta ricevendo uno degli aggiornamenti più importanti degli ultimi anni. Presenta infatti nuove immagini che andranno a coprire più di 80 nazioni. Tra le novità, il servizio sarà lanciato per la prima volta in Paesi come Bosnia, Namibia, Liechtenstein e Paraguay. In più, le immagini saranno estese in Paesi come Australia, Argentina, Brasile, Francia, Islanda, Giappone e molti altri. Una simile espansione renderà StreetView ancora più utile per chi desidera esplorare virtualmente luoghi lontani o pianificare viaggi in maniera dettagliata.

Insomma, con questi aggiornamenti, Google rafforza ulteriormente il suo ruolo di leader nel settore della mappatura e anche dell’esplorazione digitale. Fornendo strumenti sempre più avanzati e accessibili a milioni di persone provenienti da ogni parte del mondo.