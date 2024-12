Kena ha lanciato una nuova iniziativa in collaborazione con ePrice. La partnership offre agli utenti l’opportunità di acquistare smartphone direttamente dal sito dell’operatore, grazie a una sezione dedicata. Quest’ultima rimanda direttamente alle offerte di ePrice. Tra le novità spicca la possibilità di acquistare lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 512GB. Ciò con un costo promozionale pari a 279,89euro. Tale dispositivo, noto per le sue prestazioni elevate, è perfetto per chi cerca un telefono con caratteristiche avanzate a un costo competitivo.

Kena in collaborazione con ePrice: come acquistare nuovi dispositivi?

L’operazione è semplice ed immediata. Per procedere basta cliccare sul banner “Ke Smartphone!” presente nella homepage di Kena. Qui gli utenti vengono reindirizzati al sito di ePrice, dove possono finalizzare l’acquisto in pochi passaggi. La collaborazione tra Kena ed ePrice si distingue anche per la trasparenza. Nella sezione “Ke Smartphone” è chiarito che TIM non è responsabile per i prodotti o i servizi offerti. Suddetto dettaglio sottolinea l’indipendenza della piattaforma ePrice e la sua responsabilità nella gestione degli acquisti per gli smartphone.

Ma i vantaggi non si fermano qui. Kena continua a promuovere le sue offerte tariffarie, con un buono Amazon da 10 euro in omaggio. Tali tariffe competitive, abbinate a servizi di rete affidabili e prestazioni solide, rendono Kena una scelta interessante. Soprattutto per tutti coloro che desiderano risparmiare senza rinunciare alla qualità. Un altro punto di interesse per gli utenti è l’evoluzione tecnologica del brand. Un esempio evidente è l’introduzione del servizio VoLTE. Quest’ultimo è stato introdotto su tutte le SIM dell’operatore. Elemento che garantisce chiamate in alta definizione e una migliore esperienza complessiva.

L’iniziativa rappresenta una mossa strategica per ampliare i servizi offerti agli utenti Kena. Ciò integrando proposte innovative che uniscono il mondo delle telecomunicazioni a quello dell’eCommerce. Tale sinergia potrebbe aprire la strada a ulteriori opportunità, ampliando il catalogo di smartphone disponibili e consolidando la posizione di Kena nel mercato italiano.