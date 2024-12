Gewiss ha ufficializzato l’acquisizione del 75% delle quote di Beghelli, nota azienda italiana nel settore dell’illuminazione e della sicurezza domestica. L’operazione, del valore complessivo di oltre 50 milioni di euro, segna un’importante trasformazione per entrambe le società.

Gewiss e Beghelli: un’operazione strategica nel settore tecnologico

L’acquisizione conferma la volontà di Gewiss di rafforzare la propria presenza nei settori dell’illuminazione e della domotica. Beghelli, conosciuta per le soluzioni di emergenza e i sistemi di illuminazione a basso consumo, rappresenta un’importante risorsa per il gruppo.

L’accordo prevede il controllo della maggioranza assoluta, lasciando aperta la possibilità per Gewiss di ulteriori acquisizioni future. Beghelli, che da anni opera a livello internazionale, porta in dote un catalogo di prodotti ben consolidato, oltre a una rete di distribuzione diffusa in diversi mercati europei.

Con questa operazione, Gewiss mira a integrare le tecnologie innovative di Beghelli nei propri prodotti, ampliando la gamma offerta ai suoi clienti. La crescente domanda di soluzioni tecnologiche sostenibili e integrate rappresenta una grossa opportunità per il nuovo gruppo unificato. Non di meno, lL’acquisizione potrebbe accelerare lo sviluppo di nuove piattaforme per la gestione intelligente degli edifici, un ambito sempre più rilevante con l’espansione dell’IoT (Internet delle cose) e della digitalizzazione.

Secondo le prime stime, l’unione tra Gewiss e Beghelli porterà a una significativa sinergia operativa e commerciale. I dettagli sui piani futuri, tuttavia, non sono ancora stati divulgati. Le due aziende manterranno inizialmente le rispettive strutture operative, ma l’integrazione potrebbe portare a nuovi sviluppi nel medio termine.

Per fare il punto della situazione, notiamo che la recente acquisizione di Beghelli da parte di Gewiss rappresenta un cambiamento strategico nel panorama tecnologico italiano. L’unione delle due realtà aprirà quindi nuove possibilità nel campo dell’illuminazione sostenibile e dei sistemi di sicurezza, e al contempo contribuirà alla crescita di soluzioni sempre più innovative e attente all’ambiente.

