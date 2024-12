Un recente ricorso ha bloccato l’utilizzo di rate superiori ai 24 mesi nei contratti telefonici. La decisione, scaturita da una causa intentata da Iliad, conferma che le pratiche che prevedono dilazioni più lunghe violano la normativa europea.

Iliad: nuovi contratti e limiti di legge

La normativa europea in tema di contratti stabilisce un massimo di 24 mesi per le rateizzazioni legate a servizi o dispositivi, come smartphone o altri prodotti tecnologici. La Corte di Giustizia Europea ha accolto il ricorso di Iliad, che contestava la diffusione di offerte con piani di rateizzazione più lunghi. Queste pratiche, comuni tra molti operatori, sarebbero contrarie alla direttiva europea sui diritti dei consumatori.

L’accoglimento del ricorso obbliga ora i fornitori a riformulare le proprie offerte, limitando i piani di pagamento al massimo di due anni. La sentenza avrà un impatto diretto sulle abitudini contrattuali di operatori e utenti in diversi Paesi dell’Unione Europea.

Iliad ha sottolineato come rateizzazioni superiori ai 24 mesi possano rappresentare una forma di vincolo eccessivo per i consumatori. Oltre a legare l’utente a contratti di lunga durata, queste pratiche ostacolano la libera scelta di cambiare operatore o piano tariffario. L’azienda francese si è battuta per il rispetto delle regole previste dalla normativa comunitaria, che punta a garantire maggiore flessibilità e tutela ai consumatori.

La decisione ha anche evidenziato l’importanza di una concorrenza leale tra gli operatori, evitando che piani a lungo termine creino squilibri di mercato.

La sentenza potrebbe generare importanti cambiamenti nel settore delle telecomunicazioni. Molti operatori offrono dispositivi, come smartphone, attraverso piani rateali che superano i due anni, rendendo ora necessarie modifiche immediate alle loro strategie commerciali.

Gli utenti potranno beneficiare di contratti più semplici e di una maggiore libertà di scelta. Tuttavia, i prezzi mensili delle rate potrebbero aumentare, dato che i costi dovranno essere distribuiti su un periodo più breve.

La decisione del tribunale segna una vittoria per la tutela dei consumatori in Europa. I provider saranno quindi chiamati ad adeguarsi rapidamente, mentre gli utenti potranno contare su condizioni contrattuali più trasparenti e in linea con le regole europee.