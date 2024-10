Un’importante novità potrebbe presto rivoluzionare l’app Google Home per Android. Da un’analisi del codice dell’ultima versione (v3.24.1.4) sono emerse nuove funzioni in arrivo, tra cui i tanto attesi “preset”. Questa nuova funzione dovrebbe permettere agli utenti di creare impostazioni personalizzate di colore e luminosità per le proprie luci smart. Così da poterle salvare e richiamrle con un semplice tocco. La presenza di stringhe come “Add preset” e “Preset name” suggerisce la possibilità di organizzare più scenari luminosi. Facilitando il passaggio da un ambiente all’altro. Per chi possiede device smart, essa rappresenta una novità rilevante che promette di ridurre il numero di azioni manuali necessarie per modificare l’illuminazione.

L’evoluzione di Google Home nel mondo della smart home

Anche se l’opzione non è ancora attivabile, i programmatori di Google la stanno già testando. Essa, se confermata, permetterà anche di configurare i preset tramite comandi vocali o automazioni, rendendo la gestione della casa ancora più pratica. Gli utenti Android, in particolare coloro che utilizzano l’ecosistema Google, accolgono queste funzionalità con interesse. Poiché l’app GoogleHome è ormai diventata un sistema essenziale per il controllo dei dispositivi intelligenti. L’azienda, pur non avendo annunciato una data ufficiale, sembra intenzionata a rilasciare questa funzione nel breve periodo.

Negli ultimi mesi, Google-Home ha compiuto grandi passi avanti, diventando sempre più un punto di riferimento per la gestione degli accessori smart su Android. Dalle lampadine intelligenti alle telecamere di sicurezza, la piattaforma Home consente il controllo unico di numerosi dispositivi.

Tale evoluzione è parte di una strategia che punta a migliorare l’interazione con i dispositivi domestici. Accanto ai preset, si prospettano aggiornamenti che potrebbero includere anche funzionalità di intelligenza artificiale. Insomma, con tutte queste innovazioni l’app Google Home punta a competere con i principali player del settore. Migliorando costantemente la sua esperienza d’uso e imponendosi come essenziale per la domotica.